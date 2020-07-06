Иван Купала 2020: что за праздник, гадания и приметы, что нельзя делать в купальскую ночь

Праздник Иван Купала, которому предшествует знаменитая купальская ночь, на Руси был связан с обрядами очищения при помощи главных стихий — огня и воды. С кануном Ивана Купалы связано много гаданий, примет и запретов.

Что за праздник Иван Купала

Иван Купала, или Иванов день — это народная интерпретация одного из важнейших христианских праздников — Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи). В православии этот праздник отмечается 7 июля (западные церкви отметили его 24 июня). Канун праздника с 6 на 7 июля носит название купальская ночь.

Исторически Иван Купала был связан с летним солнцестоянием (тогда как Рождество Христово — с зимним солнцестоянием). Но из-за сдвига календарей на Руси праздник «съехал» на начало июля. Тем не менее, смысл праздника остался тот же: чествование расцвета всех сил природы и очищение посредством двух главных стихий — огня и воды.

Почему праздник связан с водой

Иоанн Креститель был одним из предшественников (предтеча) Иисуса Христа. Именно Иоанн крестил Иисуса в водах реки Иордан. «Креститель» по-гречески — тот, кто купает, окунает в воду. Поэтому на Руси прижилось название Иван Купала, а дохристианские купальские игрища стали неотъемлемой частью праздника. Из языческих времен — и традиция разведения купальских костров на берегах водоемов, и другие традиционные развлечения, многие из которых сурово осуждались церковью.

Традиции, приметы и гадания на Ивана Купалу 2020

Издревле на Руси существовала традиция, согласно которой в купальскую ночь все жители села должны были окунуться в открытый водоем. Причем сначала это нужно было сделать в одиночестве, а уж затем можно было присоединиться к массовым купаниям.

Согласно поверью, водная нечисть в это время уже неопасна, а вся вода становится целебной. Уклоняться от купаний было нельзя, считалось, что воды в купальскую ночь боятся те, в ком пребывает нечистая сила.

Традиция окунания в открытый водоем на Ивана Купалу жива и поныне, но следует соблюдать максимальную осторожность, в том числе в связи с пандемией, вызванной коронавирусом.

Купальские игрища на Руси были временем молодежи. В ходу были весьма нескромные развлечения, на которые в эту ночь смотрели сквозь пальцы. Молодые люди даже выбирали себе суженого на одну ночь, чтобы вместе искать заветный цветок папоротника (ритуальное растение, якобы зацветающее в купальскую ночь и приносящее счастье), вместе купаться и, взявшись за руки, прыгать через костер.

Прыжки через купальские костры тоже фактически носили обязательный характер, эта была форма инициации для молодежи, но в развлечении участвовали все взрослые здоровые жители села. Отказ от прыжка или боязнь порицались, такой человек считался нечистым. Его могли высечь крапивой и даже силой столкнуть в воду.

Согласно примете, удачный прыжок через костер нес здоровье и удачу, а если человек обжегся, значит, его целый год будут преследовать болезни и неприятности.

Если парень и девушка, вместе прыгая через костер, не расцепили рук, значит, быть им и дальше вместе. Если разомкнули руки — после купальской ночи расстанутся.

Также накануне Ивана Купалы среди незамужних девушек были приняты гадания: на суженого, на здоровье, на будущую жизнь. Все гадания были связаны с водой. Пускали венки по воде, чтобы по их «поведению» узнать, откуда ждать суженого, и скоро ли замуж. Кидали монетки или камушки в воду и считали круги на воде — чет к счастью, нечет — к проблемам.

Невзначай обрызгивали понравившихся парней: рассмеялся — возможно, зашлет сватов, рассердился — союз не сладится.

Играли с водой и парни. Если парень облил водой девушку, значит, считай, почти посватался. Если девушка рассердилась и нагрубила, ее могли наказать, и она считалась опозоренной.

Самым верным считалось гадание на заветном легендарном цветке папоротника — нашедшей его паре (искали обычно по двое — парень с девушкой) сулили долгую счастливую совместную жизнь. То, что папоротник не цветет, никого не останавливало.

Также в купальскую ночь были приняты довольно непристойные забавы, пришедшие с дохристианской Руси, где добрачная жизнь молодежи была достаточно свободной. С приходом христианства церковь стала бороться с развратом, поэтому непристойные купальские игрища строго осуждались.

Сегодня в связи с мерами ограничения, связанными с коронавирусом, ночные заплывы на Ивана Купалу не рекомендуются. Но, поскольку большая часть пляжей уже открыта, окунуться в воду в купальскую ночь в принципе можно, естественно, соблюдая меры предосторожности.

А вот жечь костры в большинстве регионов запрещено из соображений противопожарной безопасности. Из действующих традиционных запретов — употребление алкоголя перед окунанием, а также запрет на мясное и молочное (еще не завершен Петров пост). Можно есть рыбу, морепродукты и горячую постную пищу с растительным маслом, в церковный праздник Рождество Иоанна Крестителя взрослым разрешено немного красного вина.