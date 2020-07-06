Глава «Аэрофлота» объяснил, почему в самолете сложно заразиться коронавирусом

Москва, 6 июля. Гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, почему на борту самолета крайне сложно заразиться коронавирусом.

«В мире это общепризнано: самолет является герметичной капсулой, и на всех самолетах, особенно новых, установлены фильтры класса HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 — это примерно уровень операционных», — объяснил Савельев.

По его словам, смена воздуха в салоне происходит каждые три-пять минут. Забор воздуха происходит из компрессора из-под двигателя, он нагревается до 290 градусов.

«То есть формально на борту заболеть очень сложно», — подчеркнул Савельев.

Это подтверждает и то, что на среди членов экипажей был очень небольшой процент заболевших. Глава «Аэрофлота» добавил, что они не планируют применять шахматную рассадку в самолетах.