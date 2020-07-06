Клинцевич назвал «понтами» заявление главкома ВМС Украины о готовности воевать с РФ

Москва, 6 июля. Сенатор Франц Клинцевич считает, что Украине нечем воевать с Россией. Громкое заявление главкома украинских ВМС Алексея Неижпапа о готовности ведения полномасштабных боевых действий с РФ парламентарий считает обычными «понтами».

«Не готовы, неспособны, не будут. Понты. Воевать нечем, стрелять нечем. Когда в ВМФ адмиралов больше, чем военных судов, то о какой войне может идти речь?» — прокомментировал Клинцевич намерение главкома.

Политик подчеркнул, что военные кадры на Украине подготовленные, есть профессионалы. Только воевать голыми руками не получится, у Украины нет исправной техники для ведения военных действий в воде, на суши и в воздухе.

Он напомнил, что в Крыму до сих пор остается украинская военная техника, которую Киев не в состоянии забрать. Пока это имущество находится под охраной российских военных, но состояние боевых машин со временем ухудшается.

Сенатор констатировал, что власти Киева до сих пор не могут прийти к осознанию того, что с расположенными рядом государствами надо выстраивать добрососедские отношения, а не вести себя бездумно. Так получилось с водоснабжением Крыма. Вместо того, чтобы зарабатывать на поставке воды, Киев обострил ситуацию. Однако Россия полностью решила проблему с обеспечением региона водой.

Франц Клинцевич выразил надежду, что народ Украины со временем все осознает и прекратит мучения, выбрав более достойную власть, которая будет понимать важность добрососедских отношений, сообщает телеканал «360».

Ранее сенатор Владимир Джабаров также подчеркнул неспособность Украины воевать с Россией. Он выразил удивление, что главком ВМС «мыслит как сумасшедший».