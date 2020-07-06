Бессараб спрогнозировала, когда число бедных вернется к докризисному уровню

В нашей стране действительно делается очень много для людей, находящихся за чертой бедности — и этот тренд внутренней политики, заданный главой российского государства, будет сохранен и впредь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила Светлана Бессараб.

Так собеседница ФАН прокомментировала проведенное экспертами РИА Новости исследование уровня бедности в России. Специалисты сравнили показатели 2018 и 2019 годов и увидели положительную динамику: в целом по стране количество людей с малым доходом уменьшилось с 12,9% до 12,3% от общего числа граждан.

«Объективно это связано с тем, что в натуральном выражении выросло среднее значение пенсионного обеспечения — на целую тысячу рублей, — отметила депутат. — Также соответствующим образом были проиндексированы пособия, и на 4,7% была повышена заработная плата государственным служащим».

Вместе с тем парламентарий призналась, что все эти успехи правительства РФ имеют риск оказаться нивелированными из-за пандемии коронавируса, которая нанесла серьезный ущерб мировой экономике. Соответственно, уровень бедности в 2020 году явно окажется выше показателей 2019-го.

«Однако если государство продолжит следовать тому курсу, которого придерживается сегодня, мы уже через год-полтора (максимум, к 2022 году) увидим откат к докризисному уровню, — убеждена Бессараб. — Быстрый старт, который взяло правительство в начале эпидемии, показал, что мы умеем работать качественно, быстро и предоставлять те меры поддержки экономике, которые действительно сегодня необходимы. Самое главное сейчас, чтобы не была пересмотрена политика поддержки пострадавших отраслей, которые все еще находятся в глубоком упадке».

Собеседница ФАН привела в пример индустрию детского отдыха: ограничения, связанные с запретом организованного вывоза несовершеннолетних в другие регионы, сохранятся до конца 2020 года.

«И это большая проблема, поскольку теперь операторам необходимо будет возвращать средства, внесенные по заключенным ранее договорам, — сказала Бессараб. — Разумеется, у них на это нет денег — и следствием может стать то, что и так небольшое количество детских организаций могут попросту закрыться, если им не помочь».

В своем исследовании РИА Новости коснулись и процента россиян, проживающих в состоянии крайней нищеты (доходы менее половины от прожиточного минимума): с 2,1% в 2018 году он снизился до 1,9% в 2019. При этом данный показатель распределен по стране неравномерно: самая тяжелая ситуация в Тыве (6,6%,), Ингушетии (4,8%) и республике Алтай (4,2%). Депутат объяснила, почему именно эти регионы оказались лидерами антирейтинга.

«Думаю, проблема этих субъектов кроется в отношении к организации рабочих мест: там, где к этому вопросу подходят с умом, люди могут быть задействованы в экономике и получать необходимый доход, — считает парламентарий. — В то же время много проблем у семей с детьми — и президент Владимир Путин в своем обращении к нации объявил, что именно им первым будет оказана материальная помощь».

Собеседница ФАН объяснила такую заботу со стороны главы государства тем фактом, что те семьи, где работает только один родитель, довольно часто находятся за чертой бедности. По ее словам, уже в период пандемии нижний порог пособия для ребенка был поднят в два раза: с трех до шести тысяч рублей.

«Конечно, и этого недостаточно, — отметила Бессараб. — Поэтому дополнительно оказывается материальная помощь семьям, чей общий доход составляет меньше двух минимальных размеров оплаты труда — так, им предоставляется выплата размером в один МРОТ. С 1 июня предусмотрена выплата на детей от 3 до 7 лет их родителям, которые не смогли трудоустроиться и отправить ребятишек в детские сады: они смогут продолжать лично ухаживать за своим потомством и получать соответствующие выплаты от государства».

Парламентарий напомнила о том, как правительством уже были увеличены пенсионные выплаты: теперь они (даже социальные) никогда не будут опускаться ниже прожиточного минимума. Более того, положение о ежегодной индексации пенсий было отражено в поправках к Конституции РФ, принятых на всенародном голосовании 1 июля 2020 года.