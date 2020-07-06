В АТОР заявили, что отсутствие немецких туристов в Турции может стать выгодным для россиян

Москва, 6 июля. Немецкие туроператоры по предписанию властей до 1 сентября сняли все программы по Турции. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России.

Отмечается, что туристические операторы в Германии переориентировались на курорты Испании, Кипра, Греции и Португалии. Правительство ФРГ рекомендовало жителям страны воздержаться от поездок и отдыха в Турции до 31 августа. При этом схожей точки зрения придерживаются в Нидерландах и Швейцарии.

Единственным исключением стало решение Великобритании. Как пишут средства массовой информации, британским туристам при возвращении из Турции не придется отбывать обязательный 14-недельный карантин.

Россия ранее сообщила, что возобновления авиасообщения с этой страной с 15 июля, как предполагалось ранее, не произойдет. По словам экспертов, это может произойти в конце июля — начале августа. Они также считают, что если это произойдет, отсутствие немецких туристов на турецких курортах в сезоне-2020 пойдет на пользу российскому рынку. Как пишут РИА Новости, ключевым плюсом для россиян станет доступность номеров в популярных отелях.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько направил письмо с предложением возобновить авиасообщение со странами СНГ в аппарат вице-премьера РФ Татьяны Голиковой и в Роспотребнадзор. В план по возобновлению международного авиасообщения также вошло предложение открывать рейсы в страны дальнего зарубежья в зависимости от эпидемиологической обстановки в индивидуальном порядке, отмечают источники. Однако эту информацию в Росавиации официально не прокомментировали.

В секретариате вице-премьера РФ напомнили, что оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции поручил рассмотреть вопрос возобновления авиасообщения Роспотребнадзору, МИД и Росавиации.