Дандыкин рассказал, как ледокол «Россия» защитит интересы Москвы в Арктике

Строящийся ледокол «Россия» проекта 10510 станет самым «пробивным судном» российского флота в Арктике, а его появление сродни прорыву в космос. Об этом Федеральному агентству новостей заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Так он отреагировал на сообщение о начале строительства самого мощного ледокола на дальневосточной верфи «Звезда». В пресс-службе Росатома пояснили, что началась первая резка металла для корабля.

«Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», — отметил глава ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Россия должна иметь такой ледокол, чтобы обеспечивать свои интересы в Арктике, а конкретно на Северном морском пути, считает капитан 1-го ранга в отставке Василий Дандыкин.

«Это будет самый пробивной ледокол: он будет колоть весь лед, в том числе толщиной до четырех метров. Корабль сможет обеспечить навигацию от Берингова пролива вплоть до выхода к архипелагу Новая Земля. Не исключено, что Северным морским путем будут пользоваться другие страны. Жизнь покажет, что это очень экономно, в отличие от Южного морского пути. В любом случае это будет главное судно в Арктике, и его появление сродни созданию какого-то космического корабля или прорыву в космос», — рассказал он.

Военный эксперт полагает, что ледокол «Россия» станет дополнением к флотилии, которая образуется у РФ, в нее входят также пять ледоколов проекта типа «Арктика». По его словам, все они будут работать несколько десятилетий. Такое количество кораблей обосновано тем, что в стране уже накоплен достаточный технологический опыт строительства ледоколов.

«Россия не имеет равных в мире по созданию ледоколов. Сначала развитием ледокольного флота занимались в Российской империи, затем это продолжили делать в Советском Союзе, а сейчас и в России, — напоминает собеседник ФАН. — Нужно смириться с тем, что это отечественное производство почти на 100% — речь идет об атомных реакторах и корпусе. Это не может не вызвать уважения, потому что верфи были созданы за очень короткое время».

В этом десятилетии «Россия выйдет на лед» за счет появления этих ледоколов, прогнозирует Дандыкин. Скорее всего, финансирование проектов не будет прерываться, потому что в кораблях заинтересованы российские естественные монополии.

«Росатом действует в интересах экономики и обороны. Корабли, которые ходят к восточносибирским островам, ведет ледокол. Он сможет провозить любые грузы, несмотря на присутствие ледоколов в составе Северного флота. «Россия» поможет нашим военным силам и средствам осуществить высадку на направлениях, где есть угрозы. Возможности Северного флота будут значительно улучшены», — подчеркнул он.

Напомним, контракт на строительство атомного ледокола Росатомфлот и судостроительный комплекс «Звезда» подписали в апреле этого года. По его условиям, ввод судна в эксплуатацию запланирован в 2027 году.

Техническим проектом судна занималось центральное конструкторское бюро «Айсберг». Основные характеристики «России»: мощность — 120 МВт (на валах); скорость хода — 22 узла (по чистой воде); длина — 209 метров; ширина — 47,7 метра; ледопроходимость (максимальная) — 4 метра; водоизмещение при осадке по кильватерной линии — почти 70 тысяч тонн.

Корабль будет оснащен ядерной энергетической установкой с двумя реакторами типа РИТМ-400, паротурбинной установкой с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый и системой электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.