Возмущенный Петросян подал в суд на коллегу из-за оскорбленной супруги

Москва, 6 июля. Знаменитый российский комик Евгений Петросян будет судиться с сатириком Виктором Коклюшкиным из-за оскорбления своей супруги — Татьяны Брухуновой. Ранее Коклюшкин весьма нелестно отозвался о девушке.

Виктора Коклюшкина и Евгения Петросяна связывает долгое и плодотворное сотрудничество. Сатирик является автором многочисленных монологов Петросяна, им приходилось проводить и совместные выступления. Однако после того, как коллега позволил себе высказаться в адрес Брухуновой, супруг девушки решил привлечь его к ответственности.

Как сообщает портал Starhit, Татьяна Брухунова уже не раз становилась объектом критики с совершенно разных сторон. Согласно имеющейся информации, эта 30-летняя женщина стала причиной разрыва между Петросяном и его экс-супругой Еленой Степаненко, после чего вышла замуж за 74-летнего комика. Подписчики в социальных сетях периодически комментируют манеру знаменитости одеваться и ее разницу в возрасте с Петросяном.

Внезапно про Татьяну высказался и Коклюшкин. По словам сатирика, в последнее время Петросян стал реже выступать на экране. Это может быть связано с новой спутницей жизни артиста, так как, по мнению Коклюшкина, Брухунова является не тем человеком, который должен быть рядом со знаменитостью.

Заявление возмущенного Петросяна в прокуратуру было передано его адвокатом Сергеем Жориным. Также представитель звезды прокомментировал реакцию юмориста на произошедшее. По словам юриста, Евгений Ваганович был оскорблен опубликованным материалом и решил не оставлять Коклюшкина безнаказанным.

«Указанные фразы однозначно являются оскорблениями, так как они направлены на унижение ее чести и достоинства», — подчеркнул специалист.

Однако тюремное заключение Коклюшкину, разумеется, не угрожает. Если факт правонарушения будет доказан, тогда юмористу может грозить серьезный штраф. Сумма выплаты способна достичь нескольких сотен тысяч рублей.

Нельзя сказать, насколько обоснованной была критика девушки со стороны сатирика, однако ее вкус в одежде действительно может вызвать удивление у подписчиков. Как сообщалось ранее, Брухунову раскритиковали за летний «вдовий прикид».