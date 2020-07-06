Украина ради вступления в НАТО вновь дала США доступ к своим военным секретам

Группа американских специалистов получила на Украине доступ к секретной информации военного характера — по всей видимости, чтобы помочь ВСУ усовершенствовать системы связи, передачи и обработки данных, а также электронного учета ради лелеемой Киевом мечты — перехода на стандарты НАТО.

Это не означает, впрочем, что Вашингтон получает возможность напрямую командовать украинскими частями в обход Генштаба и министра обороны Украины, отмечает обозреватель Федерального агентства новостей. Не говорит это и о том, что США только теперь проникли в военные тайны «незалежной» — хотя бы потому, что никаких секретов от американцев у украинских силовых ведомств давно уже нет.

И началось все это задолго до «Евромайдана».

СБУ дает «добро»

В начале июля достоянием украинской общественности стало мартовское разрешение от СБУ на передачу секретной информации иностранной стороне. В сопроводительном письме в Генштаб ВСУ замначальника СБУ полковник Владимир Горбенко пояснял, что речь идет о «разрешении на передачу секретной информации представителям Армии США и компаний-подрядчиков». Оно выдано на основании соглашения между Киевом и Вашингтоном об охране секретной информации в сфере обороны и действует до 30 декабря 2021 года.

Взаимодействие с заокеанскими спецами ВСУ налаживали в рамках т. н. «Программы правительства США по внедрению информационных технологий в Объединенном оперативном штабе и Центре оперативного управления и контроля ВС Украины». Главным подрядчиком по закупке и монтажу оборудования выступала компания Black Box — известный американский производитель KVM-решений (Kernel-based Virtual Machine) для сфер телекоммуникации и IT.

Суть разрешения сводилась к тому, что представители U.S. Army и компаний США получают допуск к сведениям уровней «Секретно» и «Совершенно секретно», составляющим гостайну Украины о боевом и численном составе воинских частей, системе управления войсками, порядке взаимодействия подразделений, боевой и мобилизационной готовности, системе боевого дежурства, а также местах дислокации, техническом состоянии, характеристиках и системе охраны пунктов управления.

В своем письме Горбенко привел детальные сведения о том, какие американские специалисты получили доступ к секретным и совершенно секретным материалам ВСУ. Чтобы не быть голословными, озвучим информацию об этой пятерке «героев».

Кент Альберто Баез (Kent Alberto Baez), 11.03.1989 г.р., гражданин США, № паспорта 591977365, советник по вопросам защиты систем от кибератак Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий Сухопутных войск США. Нац. допуск США — Top Secret/SCI, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние четыре цифры) — 4238.

Альберт Эдвард Брэди (Albert Edward Brady), 31.08.1956 г.р., гражданин США, № паспорта 561161343, советник по вопросам информационных технологий основных предприятий консалтинга Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий Сухопутных войск США. Нац. допуск США — Top Secret/SCI, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние четыре цифры) — 1188.

Джон Фредерик Даум (John Frederik Daum), 21.12.1964 г.р., гражданин США, № паспорта 597156157, советник по вопросам информационных систем Командования и Управления Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий Сухопутных войск США. Нац. допуск США — Top Secret/SCI, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние четыре цифры) — 6767.

Билал Атиф Гайур (Bilal Atif Ghayur), 10.07.1962 г.р., гражданин США, № паспорта 503565039, советник по вопросам корпоративных ресурсов Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий Сухопутных войск США. Нац. допуск США — Secret, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние четыре цифры) — 2493.

Чед Майкл Вилхелми (Chad Michael Wilhelmi), 31.08.1980, гражданин США, № паспорта 642664563, старший советник, начальник группы советников Отдела разработки и внедрения программ информационных технологий Сухопутных войск США. Нац. допуск США — Top Secret, допуск NATO — Secret, номер допуска (последние четыре цифры) — 5990.

На основании информации о получении пятью американскими специалистами доступа к секретным и совершенно секретным материалам ВСУ ряд отечественных СМИ сделали два вывода. Первый: у украинских военных больше нет секретов от США. Второй: после завершения работы на Украине Баеза и Ко американцы получат возможность отдавать приказы напрямую украинским частям в обход Генштаба и министра обороны «незалежной». Мол, нечто похожее имело место в Грузии в начале августа 2008 года перед «броском» Михаила Саакашвили на Цхинвал.

В реальности все не столь однозначно.

Давно не секретные секреты

Начнем с простого — с украинских военных секретов, то есть тех самых сведений о боевом и численном составе воинских частей, системе управления войсками и т. д.

Украина весьма плотно сотрудничала с США еще до «Евромайдана». Уйма украинских госчиновников и военных с завидной регулярностью катались на учебу или стажировку в Штаты, где их самым незатейливым образом вербовали или предлагали «посотрудничать» за соответствующие финансовые блага с разнообразными американскими фондами и НКО, являвшимися «крышей» для разведсообщества США.

Практически у каждого представителя современного высшего украинского комсостава в послужном списке можно обнаружить упоминание о командировке в Штаты. Живой пример тому — биография действующего министра обороны Украины Андрея Тарана, получившего свою должность «из рук» Владимира Зеленского.

В 1993 году перспективный офицер войск ПВО Таран прошел переподготовку в киевском Институте международных отношений для дипломатической службы. В 1994 году он, как свободно владеющий английским языком, становится сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В 1995–1996 годах он отучился в Национальном университете обороны США в Вашингтоне. Из Штатов Таран вернулся со степенью магистра по специальности «Стратегия национальных ресурсов» — а заодно и со связями в структурах американского разведсообщества и ВПК.

В Киеве магистр Таран до 1998 года занимал должность эксперта Центра стратегического планирования и анализа в Совете национальной безопасности и обороны Украины. Затем вновь числился в центральном аппарате минобороны, пока в 1999 году, наконец, не был отправлен военным атташе в… Все правильно — в США.

Дальнейшие ступени карьерной лестницы кадрового военного разведчика выглядели так: начальник управления в минобороны, заместитель начальника Главного управления разведки, представитель минобороны при представительстве Украины в ООН… В общем, это уже не столь интересно. Главное — начиная еще с середины «девяностых» Таран стал для американцев источником информации о ВСУ и, скорее всего, продолжает оставаться таковым до сих пор.

Подобных каналов для черпания с Украины информации закрытого характера у разведсообщества США — великое множество. Даже если забыть про источники в ВСУ, остается еще та самая, выдавшая пятерым американцам доступ к секретным сведениям, Служба безопасности Украины, контролируемая из Вашингтона чуть более чем полностью.

Просто напомним, что еще до «Евромайдана» ЦРУ завербовало украинского генконсула в США Валентина Наливайченко, который после госпереворота мигом оказался в кресле главы СБУ, а один из этажей киевского здания «безпеки» полностью заняли кураторы из Центрального разведывательного управления.

После всего этого говорить, что американцы только сейчас получили доступ к военным тайнам «незалежной», было бы, как минимум, странно. В ЦРУ знали о ВСУ все и вся еще до 2014 года, а после — и подавно.

Каштаны из огня

Теперь пара слов о том, что Белый дом, Пентагон или Лэнгли получают-де возможность отдавать приказы напрямую украинским частям — в обход Генштаба и министра обороны Украины.

Действующие в ВСУ протоколы отдачи приказа, подтверждения полномочий отдавшего приказ, передачи приказа и подтверждения о его получении на текущий момент весьма архаичны. Как ни странно, это обстоятельство серьезно затрудняет для американцев и кого бы-то ни было еще вмешательство в режиме реального времени в цепочку отдачи распоряжений внутри ВСУ на высоких уровнях. Нет, конечно, во время боевых действий в Донбассе, особенно на ее первых этапах, ополченцам неоднократно удавалось вклиниваться в радиопереговоры украинских командиров со своими подчиненными и отдавать последним ложные приказы. Но выше ротного уровня такие «фокусы» не проходили.

Так что нет, создать дублирующую систему отдачи распоряжений частям ВСУ у американцев в ближайшее время не получится. Кстати, и в Грузии в начале августа 2008-го янки ничего подобного не создавали. Да и вообще, какой смысл вкладываться в создание такого «дубликата», если нет возможности контролировать его аппаратную составляющую на территории американского «партнера»?

Допустим, влупил ты в это дело миллионы, получил теоретическую возможность со своего айфона из Белого дома в обход министра обороны Украины отправить украинскому комбату твит «В атаку!», а тот этот приказ не получил. Почему? Потому что накануне праздновал свой день рождения, и блок системы передачи данных оказался залит горилкой. Как проконтролировать из Вашингтона каждого пьющего украинского комбата? Правильный ответ — никак.

При таких обстоятельствах Штатам куда логичнее вкладывать деньги не в «железо», а в то, чтобы держать на крючке ключевые фигуры в военно-политическом руководстве Украины. Но и это не дает 100%-ной гарантии того, что оперативно отданный из Америки приказ будет на самой Украине столь же оперативно исполнен. Словом, руководство частями ВСУ в режиме онлайн из-за океана — это по большей части ненаучная фантастика.

Зачем же тогда американцам понадобилось получать для своих специалистов допуск к секретной украинской информации? Рискнем предположить, что это была чистая формальность. Украинская армия давно декларирует свое желание перейти на STANAG — пресловутые стандарты НАТО. В их числе подразумевается стандартизация систем связи, передачи и обработки данных, а также электронного учета.

Проще говоря, украинские военные хотят, чтобы у них были радиостанции и компьютеры, совместимые с таковыми у военных НАТО. Ни более, ни менее. Вот над этим сейчас и трудятся Баеза и Ко в рамках недавно предоставленного Украине статуса «партнера НАТО с расширенными возможностями».

Кстати, получение Украиной этого статуса вовсе не означает, что она стала на шаг ближе ко вступлению в НАТО. Точнее было бы сказать, что Киев теперь оказался на два шага ближе к тому, чтобы таскать для Вашингтона и Брюсселя каштаны из огня, если по его вине конфликт в Донбассе из стадии позиционного противостояния перейдет в фазу активной маневренной войны. Возможно, это обстоятельство и является для значительной части украинского населения военной тайной, но для нас — точно нет.