Ученые выяснили, какие клетки отмирают первыми при бессоннице

Москва, 6 июля. Исследователи продвинулись еще на один шаг в поисках ответа на вопрос, почему дефицит сна может привести к летальному исходу. Об этом говорится на официальном сайте радиостанции Deutschlandfunk.

В материале сообщается, что ученые проводили испытания на лабораторных мышах и плодовых мушках. Полученные результаты удивили исследователей. Оказалось, что кишечник и сон тесно связаны между собой.

Так, Драгана Рогуля из Гарвардской медицинской школы рассказала, что ученым удалось подтвердить, что дефицит сна становится причиной множества проблем в организме. Чаще всего они касаются работы кишечника.

Во время экспериментов удалось выяснить, что после двух дней бессонницы у мушек и мышей поднялись показатели кислородных радикалов в кишечнике. Уже спустя пять дней бессонница спровоцировала отмирание клеток, передает «Царьград».

Стоит отметить, что для ученых всегда было загадкой, почему гибнут животные, которые полностью лишились сна.

«А сейчас выясняется, что ответ не в мозге, а в кишечнике», — объяснил Джорджо Джилестро из лондонского Имперского колледжа.

При этом специалисты заявили, что пока рано переносить итоги данных исследований на человеческий организм.

Ранее американские ученые рассказали, что теплое молоко, ромашковый чай и вишневый сок помогут улучшить качество сна и избавиться от бессонницы, передает телеканал «360».