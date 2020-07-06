Юрист напомнил, кто получит новые льготы в сфере ЖКХ в России

Москва, 6 июля. Эпидемия коронавируса в России обернулась не только ограничительными мерами, но и изменениями законодательства, в том числе в сфере ЖКХ. Адвокат Олег Сухов рассказал о льготах по оплате коммунальных услуг.

Компенсация предусмотрена инвалидам, ветеранам войны и труда. Частичное возмещение расходов получат от государства военнослужащие, семьи погибших военных и жертв катастрофы в Чернобыле, Герои СССР и РФ, учителя и врачи, работающие в сельской местности. Предусмотрена льгота и для необеспеченной категории граждан.

Малоимущие могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг сроком на полгода. Если выплата субсидии закончится в период с 1 апреля по 1 октября 2020 года, то она будет продлена еще на шесть месяцев. Для продления гражданам не надо собирать или предоставлять какие-либо документы.

Эксперт отметил, что рассчитанный изначально размер субсидии может быть меньше положенного, например, если доход семьи снизился, а документы не предоставлены по причине продления субсидии. Олег Сухов подчеркнул, что должен последовать перерасчет, недостающую сумму человеку возместят.

До конца года, согласно решению российского правительства, с людей не могут взыскивать пени, штрафы и неустойки по оплате коммунальных услуг.

До 1 января люди могут пользоваться приборами учета, если их срок поверки уже истек. Повышающие коэффициенты к нормативам в таком случае не применяются. Показания приборов с истекшим сроком пока должны принимать.

При неполной оплате услуг ЖКХ коммунальщики все равно пока обязаны их предоставлять.

Напомним, что в России с нынешнего года появились льготы для дачников, которые позволят людям сэкономить.