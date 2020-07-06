В Кремле назвали глупостью слова главкома ВМС Украины о боевых действиях против РФ

Москва, 6 июля. Слова командующего Военно-морских сил Украины (ВМСУ) Алексея Неижпапы о готовности к боевым действиям против России являются полной глупостью и нагнетанием военной истерии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, ранее Неижпапа сказал в интервью, что украинский флот готовится к боям с Россией за Крым. Кроме того, командующий ВМСУ заявил, что ожидает атаку российской армии на Херсонскую область. Также Неижпапа пригрозил украинским ракетным комплексом «Нептун», способным достать до Севастополя.

«Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке [Украины]», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, строит ли Москва планы вторжения на украинскую территорию для обеспечения Крыма водой.

Отметим, что предположения о возможном вторжении российских военных высказывал и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Песков напомнил, что российский политолог больше не работает в администрации президента. Пресс-секретарь главы государства назвал Чеснакова «талантливым и осведомленным экспертом», но отметил при этом, что политолог не является официальным представителем российской стороны.