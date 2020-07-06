Политолог связал разрешение Дании по «Северному потоку — 2» с поражением США

Давление на проект «Северный поток — 2» со стороны США, Польши, Украины и прочих сателлитов американского президента Дональда Трампа не увенчалось успехом; Вашингтон потерпел политическое поражение. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Дания дала разрешение

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала официальное разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода «Северный поток — 2» к юго-востоку от острова Борнхольм. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Датское энергетическое агентство приняло решение, что Nord Stream 2 AG может также использовать трубоукладчики с якорным позиционированием при укладке трубопровода «Северный поток — 2», — отмечается в сообщении.

США потерпели поражение

По мнению Владимира Соловейчика, данное решение датских властей представляется вполне разумным. Завершение прокладки газопровода «Северный поток — 2» с последующим введением его в эксплуатацию — в интересах государств-участников Европейского союза. В первую очередь это касается тех, кто находится в акватории Балтийского моря (Германия и Дания).

«Это им экономически выгодно. Потому, что снижает в итоге себестоимость производимой в этих странах промышленной продукции и оказываемых услуг, помогает не допустить резкого роста тарифов на газ в жилищно-коммунальной сфере и тем самым снижает негативные последствия ограничений в экономике, вызванных эпидемией коронавируса», — пояснил Владимир Соловейчик.

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Поэтому, заметил эксперт, подход датских властей прагматичен, понятен и, с точки зрения датских интересов, вполне оправдан. При этом он заметил, что давление со стороны США, Польши, Украины и прочих сателлитов американского президента Дональда Трампа не увенчалось в данном случае успехом. Соединенные Штаты потерпели политическое поражение.

«Во многом сыграла свою роль и позиция Германии, соседки Дании. Немецкие промышленники и четко отстаивающие их интересы немецкие политики выступают за скорейшую достройку газопровода «Северный поток — 2». Это отвечает интересам немецкой экономики», — заключил Владимир Соловейчик.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении «Северного потока — 2».

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