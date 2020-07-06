Художник Сергей Заграевский скончался на 56-м году жизни

Москва, 6 июля. Художник и писатель Сергей Заграевский скончался в ночь на 6 июля. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, причиной смерти художника стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Помощница художника Ольга Озолина рассказала, что проработала 35 лет с Заграевским и никогда не встречала людей, которые трудились бы так же усердно и оставили после себя такое большое наследие, как он.

Сергей Заграевский — выпускник МАДИ. Долгое время занимался научной работой в области системного анализа и бизнесом. Он пришел в искусство в 1999 году и с тех пор полностью посвятил свою жизнь живописи, а также изучению истории архитектуры. Он также был создателем и руководителем Профессионального союза художников. Сергей Заграевский провел более десяти персональных выставок.

Он также является автором ряда книг по истории архитектуры, нескольких исторических романов и детских сказок. В 2014 году его роман «Архитектор его величества» вошел в лонг-листы премий «Русский букер» и «Национальный бестселлер». Заграевский был частым гостем телевизионных ток-шоу, где он выступал в качестве эксперта. По собственным словам, был близким другом советского и российского актера Сергея Жигунова.