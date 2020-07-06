На Украине заявили о существовании пяти вариантов действий Киева по Донбассу

Москва, 6 июля. Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов рассказал, что Киев подготовил пять вариантов действий в Париже по решению вопросов в Донбассе.

По его словам, в Киеве есть две группы политиков, которые отдельно работают с «минским процессом» и с «нормандским процессом». Как пишет «Украинская правда», он добавил, что некоторые процедуры переговоров по этому вопросу «остались в наследство» от экс-главы Украины Петра Порошенко.

«Компромиссы? Да, они возможны, но есть определенные границы, через которые мы переходить с вами не можем», — уточнил политик.

Он добавил, что «украинский народ не позволит больших компромиссов с врагом».

«Минские соглашения, «нормандские форматы», мы этим будем пользоваться. Если мы увидим, что это невозможно, тогда, наверное, будет другой вариант», — заявил он.

Кроме того, Данилов рассказал о существовании пяти сценариев действий Украины относительно того, как будут вести себя оппоненты. По его словам, они были разработаны перед встречей во Франции. Будет ли применен любой другой из пяти вариантов — зависит от того, каким образом будет развиваться ситуация.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году. После государственного переворота, совершенного в Киеве, Донбасс не захотел соглашаться на условия власти и заявил о независимости. Появились Донецкая и Луганская народные республики. Урегулированием вопроса на юго-востоке Украины занимается в том числе контактная группа в Минске. С осени 2014 года более 20 раз стороны заявляли о достижении соглашений по соблюдению «режима тишины» в регионе. Несмотря на это, бойцы Вооруженных сил Украины регулярно обстреливают территорию ДНР и ЛНР.

За время гражданской войны на Украине погибло не менее десяти тысяч человек, сообщила Организация Объединенных Наций.