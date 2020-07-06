Дания разрешила использовать якорные суда для достройки «Северного потока — 2»

Копенгаген, 6 июля. Дания разрешила компании-оператору «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG использовать для достройки газопровода трубоукладочные суда с якорными позиционированием.

Разрешение было выдано датским энергетическим агентством (DEA). Согласно документу, компания сможет использовать новые суда и отдельно, и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования,

В DEA также обратили внимание, что оставшаяся для достройки часть «Северного потока — 2» проходит за пределами зоны, где ранее были затоплены запасы химического оружия, из-за этого использование там судов с якорным позиционированием несло в себе определенные риски.

Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний-участников строительства «СП-2». Из-за этого судно-трубоукладчик швейцарской компании Allseas покинуло место проведения работ.

В распоряжении Nord Stream 2 AG остался «Академик Черский» с динамическим позиционированием. Но компания-оператор не могла использовать его в полной мере. Продолжение работ было возможным при условии использования еще одного российского корабля «Фортуны». Теперь, когда DEA выдала нужное разрешение, укладка труб будет продолжена.