Анастасию Макееву бросил третий муж ради молодой любовницы

Москва, 6 июля. Известная российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева рассталась со своим мужем-адвокатом из-за его любовницы.

Звезда вышла замуж за адвоката Александра Саковича из Новосибирска. Недавно в СМИ появилась информация, что у мужчины якобы появилась любовница Екатерина Седик. Девушка работает актрисой в театре известного режиссера Константина Богомолова. Пара сейчас счастлива, а в Сети появляются их совместные фотографии.

Макеева вышла замуж за Саковича два года назад, однако обнародован этот факт был только спустя несколько месяцев после торжества. Актриса решила не выставлять личную жизнь на показ и избегала назойливого внимания прессы и многочисленных поклонников. Однако теперь семейная пара якобы развелась, а Александр Сакович, как пишут СМИ, выстраивает отношения с актрисой Екатериной Седик, известной по сериалу «Улица».

В марте этого года Анастасия Макеева впервые показала третьего супруга Александра. Она опубликовала снимок в своем профиле в Instagram. Как уточнила артистка, фотография была сделана около года назад на Мальдивах. На ней запечатлены счастливые мужчина и женщина, одетые в перекликающейся гамме, идут по направлению к объективу.