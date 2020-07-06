Патриарх Кирилл призвал власти Турции не превращать собор Святой Софии в мечеть

Москва, 6 июля. Патриарх Кирилл призвал власти Турции не превращать собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле. Заявление предстоятеля Русской православной церкви опубликовала сегодня пресс-служба РПЦ.

Ранее с инициативой пересмотреть музейный статус Софии и сделать из собора мечеть выступила группа турецких политиков. По их данным, около 70% турецких респондентов в ходе недавних соцопросов поддерживают решение о превращении музея в мечеть.

Эта идея вызвала глубокую обеспокоенность у патриарха Кирилла. Он выразил убеждение, что превращение Святой Софии в мечеть «отзовется глубокой болью в русском народе».

«Угроза Святой Софии — это угроза всей христианской цивилизации, а значит — и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София — это великая христианская святыня», — подчеркнул он.

Патриарх напомнил, что София была построена в VI веке в честь Христа Спасителя, и этот храм имеет огромное значение для православного мира, и особенно дорог РПЦ. По словам патриарха Кирилла, в истории отношений Руси и Константинополя были разные периоды, но «любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской церкви» русский народ воспринимал и воспринимает с «горечью и негодованием».

Священнослужитель выразил надежду на «благоразумие государственного руководства Турции». По мнению патриарха, сохранение нейтрального статуса собора послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции и укрепит межрелигиозный мир.