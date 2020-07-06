Митрополит Кирилл обвинил скрывшего судимость схимонаха Сергия в служении дьяволу

Екатеринбург, 6 июля. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл написал открытое письмо скандальному схимонаху Сергию (Николаю Романову), которого ранее лишили сана схиигумена. Документ опубликован на официальном сайте Екатеринбургской епархии.

В письме Кирилл отметил, что Сергий выбрал очень странный для монаха способ сообщения — публикацию роликов в Сети.

«Словно вы не схимник, а модный блогер», — отметил митрополит.

По словам Кирилла, раньше схимонах называл Интернет «духовно вредной территорией», а теперь сам ушел в виртуальное пространство. Также митрополит написал, что запретил Сергию проповедовать, потому что бывший схиигумен «служил отцу лжи — диаволу», передает «ФедералПресс».

Кроме того, Кирилл уличил Сергия в искажении фактов биографии. Как утверждает митрополит, ради получения сана схимонах скрыл от РПЦ, что у него есть судимость за убийство.

«Совершенное вами преступление в автобиографии при принятии сана вы зашифровали фразой: «1984–1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика», — цитирует митрополита URA.RU.

Поступок схимонаха Кирилл назвал «изворотливостью и лукавством». При этом в конце письма митрополит отметил, что готов проявить снисхождение к Сергию и найти место для его покаяния, если схимонах еще помнит, что это такое.

Напомним, раннее скандальный схимонах захватил Среднеуральский женский монастырь. Кроме того, Сергия дважды запрещали в служении из-за отрицания существования коронавируса.