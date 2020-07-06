Эксперт рассказал, кого коснется повышенный подоходный налог

Если гражданином была продана в течение года квартира, которой он владел менее 5 лет, то налог будет рассчитываться только на разницу в цене между стоимостью покупки и стоимостью продажи квартиры. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал кандидат экономических наук, управляющий партнер компании «Лавник и Партнеры» Роман Лавник.

Подоходный налог

Ранее президент России Владимир Путин предложил ввести повышенный налог на доходы физических лиц с января 2021 года. Он составит не 13%, а 15%, но уплачиваться будет лишь с годового дохода свыше 5 миллионов рублей. Главными плательщиками такого дохода станут граждане, получающие высокие заработные платы, а также граждане, имеющие разовые высокие доходы и не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

Как отметил Роман Лавник, пока закон о введении такого налога не принят. Поэтому можно лишь предполагать, как будет складываться ситуация с взиманием данного налога после принятия соответствующего закона.

«Президент говорил о том, что налог в размере 15% будет высчитываться не со всего годового дохода в 5 млн рублей, а с той суммы, которая превысит 5 млн рублей. Если доходы человека за год составили, к примеру, 10 млн рублей, то 15% будет выплачиваться только с 5 млн рублей», — пояснил Лавник.

Годовой доход

По словам эксперта, налог на доходы физических лиц выплачивается с заработной платы, разовых доходов и гонораров, с сумм, полученных в результате продажи имущества, с сумм ценных подарков от лиц, не являющихся близкими родственниками. Соответственно, если гражданином была продана в течение года квартира, которой он владел менее 5 лет, то налог будет рассчитываться только на разницу в цене между стоимостью покупки и стоимостью продажи квартиры.

«Эта разница и будет включаться в годовой доход. Следовательно, если вместе с разницей от продажи квартиры годовой доход составит, к примеру, 6 млн рублей, значит под налогообложение в размере 15% попадет лишь 1 млн рублей. Разница между существующей отметкой налога в 13% и предлагаемой в 15%, таким образом, не столь велика», — добавил Лавник.

По мнению эксперта, под действие налога, если решение о его введении будет принято на законодательном уровне, попадут не только граждане, имеющие заработную плату в районе 500 тысяч рублей и выше, но и те граждане, кто в течение года имели какой-либо иной доход, в случае если он в совокупности с заработной платой превысил 5 млн рублей за год.

«Соответственно, налог может быть высчитан с тех граждан, кто продал дорогостоящее недвижимое или движимое имущество, либо получил его в подарок или унаследовал от лиц, не являющихся ближайшими родственниками», — заключил Лавник.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею отменить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с низкими зарплатами получила поддержу у руководства страны. Она заявила, что граждане, доходы которых соответствуют уровню минимального размера оплаты труда (МРОТ), не должны платить с них никаких отчислений в казну.