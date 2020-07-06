Россиянам напомнили, кто может рассчитывать на повышенную индексацию пенсий

Москва, 6 июля. Автор блога «Сотрудник Пенсионного фонда» объяснил, как поправки к Конституции России обеспечат стабильное повышение пенсионных выплат в 2021 году.

Как уточняется в блоге, после принятия поправок к Конституции индексация пенсии должна быть не ниже уровня инфляции. Ожидается, что из-за этого в следующем году процент индексации пенсий увеличится. При этом в 2020 году показатель индексации находится на уровне в 3,8%. Как уточнили специалисты, он может вырасти до 5,8%. К примеру, в 2021 году выплаты для военных пенсионеров будут проиндексированы на 4%.

Ранее, как подчеркнули в Пенсионном фонде России, многие услуги с июля перевели в дистанционный формат, чтобы люди могли оформить получение выплат из дома. В частности, это касается получения пенсий по доверенности. С 1 июля 2020 года в России заработал закон, согласно которому пенсионеры, которые являются опекунами или попечителями лиц до 18 лет, больше не относятся к категории работающих пенсионеров. Таким образом, им положена индексация страховой части пенсии.

В Пенсионном фонде также уточнили, что перерасчет для неработающих пенсионеров-опекунов будет произведен с учетом всех пропущенных ими индексаций. Ожидается, что прибавку оценят 29,6 тысячи россиян.

В июле 2020 года вдвое вырастет фиксированная часть пенсии по старости у жителей России, которым в июне исполнилось 80 лет. Кроме того, фиксированная выплата удвоится у людей, получивших первую группу инвалидности.

Российские граждане, являющиеся участниками программы софинансирования пенсионных накоплений, могут рассчитывать на прибавку примерно в 1,7 тысячи рублей в месяц. Надбавку получат примерно 32 тысячи россиян.

Также индексация в 9,3% затронет граждан, участвующих в формировании накопительной пенсии. Таковых — 80 тысяч.