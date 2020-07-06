Диетолог рассказала об опасных последствиях экстремального похудения Максима Фадеева

Москва, 6 июля. Российский продюсер Максим Фадеев заявил, что сбросил около 100 килограммов благодаря ежедневному употреблению горячей воды. Врач-диетолог Инна Кононенко прокомментировала это заявление, объяснив, что похудеть Фадееву помогла не только вода.

Врач считает, что с продюсером работала целая группа специалистов и сбросить вес Фадееву удалось в первую очередь благодаря им.

«Если бы проблема лишнего веса так просто решалась — выпиванием нескольких стаканов воды — у людей бы не возникало проблем», — объяснила медик.

Кононенко предположила, что продюсер скорректировал свой рацион, а также мог прибегнуть к липосакции или даже операции по уменьшению желудка. Сам Фадеев ничего по этому поводу не говорил. При этом диетолог отметила, что лишний вес является лишь вершиной айсберга, потому что у людей с нарушенным обменом веществ также могут откладываться соли мочевой кислоты в почках и суставах.

Она подчеркнула, что примерно 30% людей обращаются к ней с подобными проблемами. Некоторые пациенты находятся в состоянии преддиабета, у них нарушается водный обмен, и они набирают вес. Кроме того, нередки случаи, когда повышается уровень холестерина в крови. Медик предположила, что с подобными опасными последствиями может столкнуться и знаменитый продюсер после своего экстремального похудения.