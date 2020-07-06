Россияне после 65 лет могут получить вторую пенсию

Москва, 6 июля. Российские пенсионеры смогут получать двойную пенсию. Об этом рассказала эксперт Анастасия Киреева.

Она пояснила, что в данном случае речь идет о гражданах, достигших возраста 65 лет. Сразу две выплаты могут получить военные пенсионеры, отметила Анастасия Киреева. У них «силовая» пенсия за выслугу лет не объединяется с другими выплатами, а существует обособленно.

Как заметила Киреева, именно поэтому бывшие военные могут легко увеличить свой доход, однако есть одно условие. По словам эксперта, после отставки они должны отработать на «гражданке» еще 11 лет. Если эти условия будут соблюдены, то пенсионеры могут подать заявление в ПФР на получение второй пенсии.

Ранее начальник управления московского ПФР Александр Акименко рассказал, что пенсионеры могут воспользоваться легальными способами увеличения размера пенсии. Он опроверг информацию о доплате в размере 10% за непрерывный стаж и добавил, что есть несколько других способов увеличить свои пенсионные выплаты.

В Пенсионном фонде России (ПФР) ранее сообщили, что отдельные категории граждан получат дополнительные выплаты сверх пенсий. По словам специалистов, размер доплаты у каждого пенсионера будет индивидуальным. В среднем он составит 12,7 тыс. рублей. Деньги россияне получат в течение месяца.