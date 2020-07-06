Диета 16_8: как интервальное голодание помогает бороться с лишним весом

Эффективна ли диета 8/16? Как ее придерживаться? Каких результатов ожидать? И что думают диетологи по поводу нового тренда в питании?

Диета 16/8 (фастинг, или интервальное голодание) — способ питания, при котором человек употребляет пищу только 8 часов в течение суток. А оставшиеся 16 часов голодает.

Например, «пищевое окно» открывается в 9 утра и продолжается до 17 часов. В это время можно употреблять любую пищу, даже сытную и калорийную, от которой принято отказываться на диетах. Но в остальное время (после 17 часов и до 9 утра следующего дня) можно пить только воду, травяной чай или костный бульон (без овощей и других добавок).

Научное обоснование диеты 16/8

Основой диеты считают открытие японского ученого Ёсинори Осуми. В экспериментах на мышах он доказал, что при 16-часовом отказе от еды организм запускает процесс аутофагии. Здоровые клетки уничтожают слабые и поврежденные, «съедают» их. Благодаря этому организм очищается от «клеточного мусора», что снижает риск онкологических болезней. Приятным бонусом к процессу аутофагии становится снижение веса в результате уменьшения суточной калорийности рациона.

На благо похудения идею японского ученого развил шведский спортивный тренер Мартин Бэркхан. В рамках диеты 8/16 он предложил делить суточный рацион на 3 части. И 50% пищи употреблять после тренировки.

А в 2018 году ученые из Университета Иллинойса (США) в ходе исследования с 23 добровольцами доказали, что диета 16/8 уменьшает суточное потребление калорий. И в течение 12 недель помогает снизить массу тела на 3%, а артериальное давление на 7 мм рт. ст.

Преимущества диеты 8/16

По сравнению с другими планами похудения интервальное питание не кажется жестким. Не нужно отказываться от еды. Не нужно даже прощаться с любимыми, не самыми полезными продуктами. Достаточно лишь пропустить один из приемов пищи (завтрак или ужин).

Такой подход к питанию привлекателен и по другим причинам.

Сокращение калорийности рациона. Ученые подсчитали, что при интервальном голодании человек ежедневно получает на 300 калорий меньше. Это помогает худеть естественно и без подсчета калорий.

Ученые подсчитали, что при интервальном голодании человек ежедневно получает на 300 калорий меньше. Это помогает худеть естественно и без подсчета калорий. Увеличение мышечной массы. При периодическом голодании увеличивается количество гликогена в мышцах. Гликоген накапливает воду. Это заставляет мышцы «наливаться» и увеличиваться в объеме.

При периодическом голодании увеличивается количество гликогена в мышцах. Гликоген накапливает воду. Это заставляет мышцы «наливаться» и увеличиваться в объеме. Улучшение работы мозга. Фастинг — стресс для мозга, на который он отвечает выработкой новых нейронов и увеличением митохондрий в клетках. По мнению профессора нейробиологии Марка Мэттсона, в краткосрочной перспективе диета 16/8 помогает мозгу работать быстрее и лучше фокусироваться на задачах. В долгосрочной — снижает риск болезней Альцгеймера и Паркинсона.

Кому подходит и не подходит диета 16/8

По мнению диетолога Людмилы Денисенко, диета 8/16 подходит тем, кто не завтракает, рано уходит на работу, тренируется днем и обильно ужинает вечером. При таком режиме питания организм долго работает с вечерней «пищевой нагрузкой». И накопления жировой ткани не происходит.

Также она хороша для людей, страдающих от психологической зависимости от еды. Учит контролировать чувство голода, отличать физиологическую потребность «поесть» от психологической.

Противопоказана диета 8/16 людям с проблемами ЖКТ:

панкреатитом;

холециститом;

желчнокаменной болезнью;

болезнями печени.

Не стоит экспериментировать с голоданием при сахарном диабете 1-го типа, туберкулезе, болезнях сердца и почек, во время беременности и грудного вскармливания.

Рекомендации диетологов

Психолог-диетолог Анна Ивашкевич считает, что диета будет эффективной, если в разрешенное время включать в рацион:

нежирное мясо;

птицу;

рыбу и морепродукты;

крупы (бурый рис, киноа).

В течение восьми часов следует предусмотреть 2-3 приема пищи. И сделать их полноценными, без ограничений в белках, углеводах и жирах. Но и переедать не стоит: умеренность в еде и есть залог похудения.

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, самая большая ошибка при таком плане питания — превращать «разрешенные» 8 часов в «дикую вольницу». Чтобы худеть и поддерживать вес стабильным, необходимо выработать правильные пищевые привычки. Важно питаться сбалансированно, без «перекосов» в сторону высокоуглеводной еды и сладостей.

Также диетолог советует ложиться спать до 22 часов. В этом случае организм не успевает переварить пищу, полученную за ужином, к утру. И в первую половину дня не испытывает влияния скачков инсулина. Если же ложиться спать после 22 часов, на утро чувство голода будет слишком острым. А уровни инсулина столь высокими, что любая съеденная пища отложится в жировую ткань. При таком режиме сна и питания система 16/8 работать не будет.