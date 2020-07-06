В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли россиянам бубонная чума

Москва, 6 июля. Бубонная чума не распространится по России, заявил советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев

При этом он не исключил, что возможны единичные заражения этим заболеванием. Но паниковать из-за этого не стоит. Академик напомнил, что против чумы есть вакцина и лекарства.

«То есть у нас есть вакцина, лекарство, противочумный институт, который следит за окружающей средой, поэтому опасности для России нет, но единичные случаи возможны», — подчеркнул он в комментарии РИА Новости.

Малеев рассказал, что чума является природной инфекцией, возникшей в Китае и Монголии. В Монголии, по последним данным, несколько человек заразились этим заболеванием. Причиной стало употребление в пищу мяса сурков.

Накануне стало известно, что случай бубонной чумы также был выявлен в Китае, в регионе Внутренняя Монголия.