Поклонники отругали «беззубого» Баскова с бутылкой водки за новый клип

Москва, 6 июля. Российский певец Николай Басков выложил отрывок из нового клипа «Лавстори» с актрисой Мариной Федункив в Instagram. На кадрах он вместе с артисткой пьет водку на лавочке.

Отмечается, что успех клипа на YouTube привлек особое внимание к посту музыканта. Поклонники посмеялись над тем, как Басков в видео шепелявит из-за отсутствия зубов во рту. Для съемок ролика Баскова загримировали, чтобы он соответствовал образу. Подписчики восприняли «нового» певца по-разному.

«Это вы так представляете себе — рабочий народ? А если бы не этот народ — то кто бы ходил к вам на концерт и покупал ваши билеты? Очень некрасиво, и вам, и Маринке», — подчеркнул один из фанатов. «Николай, ну зачем такое снимать? Вы же порядочный мужчина. Лучше спойте новую песню», — посоветовали Баскову.

Ранее Басков сделал неожиданное заявление. По словам артиста, он устал от одиночества и желает завести семью. Певец 13 лет назад развелся со Светланой Шпигель и до сих пор не обзавелся новой спутницей жизни.

При этом это не значит, что его устраивает текущее положение вещей. Судя по всему, пандемия коронавируса и вынужденная самоизоляция заставили звезду подумать о создании новой семьи.

Напомним, о резонансном откровении Баскова узнал и российский телеведущий Иван Ургант. По словам шоумена, он сделал все возможное для того, чтобы приблизить свадьбу певца, и помог ему в выборе супруги. Для этого в ЭВМ были загружены фотографии всех женщин Земли, и аппарат смог выбрать для Баскова самую подходящую спутницу жизни.