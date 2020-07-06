Москва, 6 июля. Ученые раскрыли секрет происхождения щекотки. Эксперты назвали ее защитной реакцией организма и объяснили, почему человек остро реагирует на прикосновения в чувствительных местах.

Как выяснилось, щекотка предназначена вовсе не для того, чтобы заставить человека смеяться. По одной из версий, щекотка — это рефлекс, доставшийся людям от животных более низкого класса. Например, она нужна для обнаружения и устранения насекомых на чувствительных участках тела.

Кроме того, щекотка могла стать побочным рефлексом, возникшим в процессе развития центральной нервной системы, пишет «Популярная механика». Организм просто реагирует на прикосновения к местам скопления большого числа нервных окончаний и сосудов. Согласно этой версии, щекотка является чем-то средним между лаской и болью.

По данным экспертов, щекотка чаще вызывает неприятные эмоции. Дело в том, что на щекотание реагируют сразу два участка мозга: один отвечает за приятные ощущения, а второй обеспечивает защитную функцию. Примечательно, что во время смеха от щекотки (да и при любом другом смехе) человек не произносит отдельные слоги или буквы. Это объясняется тем, что в такие моменты подавляются мозговые центры речи, передает «Царьград».

Также ученые рассказали, что щекотку чувствуют не только люди. Как оказалось, подобные эмоции испытывают человекообразные обезьяны и лабораторные крысы.