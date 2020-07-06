В ПФР назвали легальные способы, как увеличить размер пенсии

Москва, 6 июля. Пенсионеры могут воспользоваться легальными способами увеличения размера пенсии. Об этом рассказал начальник управления московского ПФР Александр Акименко.

Он опроверг появившуюся ранее информацию о доплате за непрерывный стаж. По словам Акименко, слухи о том, что за непрерывный стаж от 15 лет к пенсии добавляют 10%, не соответствуют реальности.

Есть несколько других способов увеличить свои пенсионные выплаты. Как отметил Акименко, сделать это можно вполне законно. По его словам, любому, кто выходит на пенсию позже положенного срока и продолжает работать, начисляются пенсионные баллы. Следовательно, будущая пенсия будет больше.

Также увеличение пенсионных выплат положено тем, кто достиг определенного возраста. Важно помнить, что в регионах РФ эти возрастные пороги разные. Так, в Москве пожилые граждане страны получают страховую пенсию по старости в размере 19 500 рублей.

В ПФР напомнили россиянам о новой выплате, которая будет поступать на счета в течение июля. Теперь пенсионеры-опекуны смогут получить пенсию с долгожданной прибавкой уже 7 июля. Ожидается, что в среднем по России доплата составит около 3–3,5 тысячи рублей. Также отдельные категории российских пенсионеров получат дополнительные выплаты сверх пенсий. Новая выплата придет пенсионерам в июле. В ПФР уточнили, что рассчитывать на доплату могут участники программы пенсионных накоплений. В среднем она составит 12,7 тыс. рублей.