Водолацкий предрек Украине потерю земель с введением запрета на русский язык

Украине придется лишиться многих территорий, если в стране введут обязательное использование украинского языка и закрепят в качестве второго государственного английский язык. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

Таким образом собеседник ФАН отреагировал на призыв секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова сохранить статус украинского как единственного государственного языка.

«Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его не надо знать. Если мы говорим об Украине — это должен быть только государственный украинский язык», — сказал Данилов.

При этом секретарь СНБО указывает на важность изучения английского в стране и уверен в необходимости закрепления его в качестве второго государственного.

«Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада», — отметил он.

По словам Данилова, знание гражданами страны английского языка необходимо, если они «хотят быть в цивилизованном мире». Чиновник подчеркнул, что «это обязательная вещь».

Как заметил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, украинская повестка постепенно уходит с международной арены, а поэтому киевские власти начинают делать различные вбросы.

«Политики Евросоюза и других западных стран все меньше и меньше обращают на все то, что выходит из территории Украины. Русофобская риторика, которой страдают все руководители Украины, уже начинает раздражать все международное сообщество», — объяснил Водолацкий в интервью ФАН.

Не является исключением и попытка обратить внимание на Украину с помощью заявления руководителя СНБО о русском языке. Парламентарий убежден, что его рассуждения вообще «выходят за пределы международных норм и правил».

«Русофобская политика Данилова давно всем известна. За счет нее на Украине происходит уничтожение русского языка, на котором говорит большая часть граждан Украины и иногда само руководство страны. Так, президент Владимир Зеленский, когда хочет правильно высказать свою мысль, переходит на русский язык, потому что украинскую мову не знает. Это является ущемлением прав той группы населения, которая только знает русский язык и культуру. Речь идет о более чем половине субъектов Украины, — отметил депутат. — На такие заявления должен быть жесткий отпор из всех международных институтов, которые отвечают за права человека».

Если следовать по принципу, что в государстве должна использоваться украинская мова, а вторым языком будет только английский, то Украине придется потерять некоторые регионы, считает Водолацкий.

«Страна сократит свои территории, как минимум, в три раза: часть уйдет Польше, Венгрии и России. Тогда на оставшихся нескольких территориях будут разговаривать чисто на украинской мове. Украина вернется в пещерный период, молясь на портреты [Романа] Шухевича и [Степана] Бандеры. При этом страна возродится как националистское мононациональное государство. Если сегодня США и Евросоюз приветствуют возрождение нацизма на Украине, то естественно эти страны сами от этого пострадают. Национализм — это как раковая опухоль, а ее метастазы пойдут по Чехии, Польше, а также доберутся до Германии», — добавил собеседник ФАН.

Напомним, главным противником русского языка и русскоязычного контента на украинских телеканалах был бывший президент этой страны Петр Порошенко. В период его президентства запретили около 780 фильмов и сериалов российского производства. Однако с приходом новых властей ситуация в стране не изменилась.