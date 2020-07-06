Признавшийся в убийствах женщин серийный маньяк-сантехник умер в СИЗО в Подмосковье

Москва, 6 июля. Маньяк-сантехник, признавшийся в убийствах и изнасилованиях женщин в Подмосковье, найден мертвым в камере СИЗО в Богородском городском округе.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии. По данному факту проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины, а также возможной халатности сотрудников изолятора. В ходе проверки будет дана оценка действиям либо бездействию сотрудников следственного изолятора.

Как сообщал ранее телеканал 360, преступник был пойман в июне благодаря записям с камер видеонаблюдения. Маньяк выходил из дома 88-летней пенсионерки, которую задушил и изнасиловал.

Жертвами сантехника становились не только пожилые женщины. В январе этого года он изнасиловал 10-летнюю девочку. В феврале маньяк пытался задушить спящую 14-летнюю школьницу. Она ударила его и преступник сбежал. Несмотря на то, что пострадавшая сразу обратилась в полицию, его не удалось поймать. После задержания на одном из допросов он сознался, что в прошлом году изнасиловал и убил двух женщин 69 и 79 лет.

В ходе следствия было установлено, что маньяк орудова в Каширском и Ступинском городских округах с 2010 по 2020 год. Знакомые и коллеги преступника даже не догадывались о том, какие зверства он совершал. Его описывали как «положительного соседа» и примерного семьянина.