Наоми Кэмпбэлл восхитила Instagram обнаженными фото в метро

Нью-Йорк, 6 июля. Супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл поразила своих подписчиков обнаженной фотосессией в метро. Серию снимков она выложила в своем Instagram.

«Неопубликованные снимки», — написала Кэмпбелл в описании к фото.

На кадрах 50-летняя Наоми позирует в вагоне поезда и на перроне в подземке. При этом на модели нет никакой одежды, и она прикрывает тело сумками Valentino. Серия снимков набрала более 300 тыс. лайков.

«Вот это настоящие уверенность в себе талант», «Поразительно, для меня ты всегда будешь лучшей моделью в мире», «Невероятно смелая!», «С таким великолепным телом это не так сложно», «Как ты это сделала, и не попала на глаза людям? Расскажи!», — написали подписчики в комментариях к посту.

Отметим, что Кэмпбелл уже не в первый раз публикует в Instagram фото в обнаженном виде. В мае настоящий фурор произвело ее архивное фото 1994 года. Модель выложила его в честь Дня Африки. На нем она позирует без бюстгальтера с черным украшением на шее.