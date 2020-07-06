Морозов назвал «смехотворными» санкции Лондона против россиян по делу Магнитского

Санкции Великобритании против российских граждан, якобы нарушивших права человека, выглядят смехотворными и не будут иметь какого-либо практического применения. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал сообщение главы британского МИД Доминика Рааба о предстоящем объявлении имен россиян, в отношении которых будут введены санкции. Речь идет о незамедлительном запрете въезда в страну, а также блокировании счетов в банках королевства.

Как пояснил Рааб, под санкции попадут лица, замешанные, по мнению Лондона, в смерти в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста Hermitage Capital Сергея Магнитского в ноябре 2009 года. По его словам, в черный список войдут несколько десятков человек. Он назвал Магнитского «Солженицыным своего поколения» и уточнил, что этот случай очень «близок его сердцу».

При этом глава МИД добавил, что санкционный перечень могут расширить, и тогда туда попадут люди, которых Лондон подозревает в коррупции, в притеснении журналистов или людей по причине их религиозных убеждений.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов убежден, что санкции Лондона — это «стопроцентное вмешательство во внутренние дела России».

«Британцам следовало бы сконцентрироваться на нарушении прав человека, которые происходят на их территории. Там идут протесты, и происходит снос памятников. У Британии самой очень много проблем, и, видимо, Лондон хочет таким образом отвлечь внимание от них. Власти просто ворошат старые выдуманные фейки в отношении дела Магнитского, — отметил Морозов в интервью ФАН. — Чисто теоретически, я не представляю, кому из российских чиновников Британия может быть интересна с точки зрения въезда и размещения там каких-то активов. Эти санкции выглядят довольно смехотворными, а поэтому никакого практического применения они иметь не будут».

Парламентарий полагает, что санкции вряд ли окажут какое-либо влияние на двухсторонние отношения государств, поскольку «они и так находятся на довольно низком уровне».

«Британские политики, к сожалению, в России не воспринимаются как влияющие на ситуацию в мире. Все, что происходит в Британии, выглядит как комедийное шоу. Я бы посоветовал нашим коллегам срочно исправлять свой имидж, поскольку чем дальше в лес, тем больше дров», — сказал собеседник ФАН.

У Морозова вызывает «недоумение» сравнение Магнисткого с писателем Александром Солженицыным, это «показывает некомпетентность британских политиков».

«У них довольно узкое восприятие российской культуры. Конечно, Солженицын был великим писателем. Магнитский хоть и пострадал за свои дела в тюрьме, но являлся простым жуликом, который выстраивал финансовые схемы, нанесшие ущерб российской экономике и бюджету», — добавил он.

Напомним, юриста Сергея Магнитского правоохранительные органы обвиняли в налоговых махинациях. Он скончался в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года, пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.

В мае 2018 года в Великобритании вступил закон «О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег» с «поправкой Магнитского», позволяющей властям Британии вводить ограничения в отношении тех, кто якобы нарушает права человека. Среди авторов данного закона Борис Джонсон, руководивший МИД Великобритании в тот период, и замглавы МИД Тарик Ахмад.