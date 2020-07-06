Бредихин заявил о готовности Зеленского начать новую большую войну в Донбассе

Стремление граждан ДНР и ЛНР стать частью Российской Федерации подогревается не только заявлениями руководителей этих республик, но и действиями украинской армии, несущей им смерть и разрушения. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил координатор движения «Донбасс за Евразийский союз» Антон Бредихин.

Так он отреагировал на новость о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на понедельник, 6 июля, совершили обстрел из тяжелых артиллерийских орудий и минометов населенного пункта Горловка, уже не раз становившегося жертвой агрессии Киева. В специальном сообщении правительства ДНР говорится об около 100 выпущенных боеприпасах, спасаясь от которых мирные жители были вынуждены покинуть свои дома и прятаться в бомбоубежищах. Потери среди них в данный момент уточняются.

В свое оправдание Штаб операции Объединенных сил Украины заявил о том, что ДНР и ЛНР «начали первые», нарушив режим прекращения огня 5 июля восемь раз, а в первые часы 6 июля — шесть раз. Бредихин убежден в том, что огонь со стороны дончан стал реакцией на действия ВСУ.

«Вообще, у бойцов Донбасса крепкие нервы, и на большую часть провокаций они стараются не обращать внимания, понимая, что это может помешать дипломатическому урегулированию конфликта, — сказал политолог. — Но иногда украинцы «допекают» их так, что не отреагировать попросту нельзя. В данном случае ВСУ получили симметричный ответ — точечный и эффективный».

По словам эксперта, украинская армия вместо того, чтобы воевать с солдатами ДНР, предпочла отыграться на мирном населении, в очередной раз лишив крова и имущества сотни людей.

«Впрочем, это уже сложившаяся традиция, которая не нарушалась в течение последних шести лет, — добавил собеседник ФАН. — Вместе с тем это подчеркивает, что Украина не собирается реализовывать свои обязательства в рамках «нормандского формата», занимаясь прямым саботажем Минских соглашений. Фактически это является призывом Киева утилизировать их как ненужные и не имеющие никакой связи с реальностью».

Бредихин считает, что в данный момент для президента Украины Владимира Зеленского наступило «специфическое время» для проведения боевых действий в связи с тем, что его полномочия по объявлению военной мобилизации были значительно расширены. Теперь достаточно только одного указа со стороны главы государства, чтобы призвать в действующую армию людей из «запаса».