Режиссер Родин опубликовал архивный снимок с Пугачевой и Киркоровым

Москва, 6 июля. Режиссер Роман Родин поделился фотографией, на которой изображены российские исполнители Алла Пугачева и Филипп Киркоров. Он выложил в Сети снимок, сделанный в 90-е годы — в то время, когда Пугачева и Киркоров состояли в браке. На кадрах пара держится за руки, а в руках у Примадонны букет цветов.

«Наша семейная когда-то чета, и это как давно было! Алла плюс Филипп», — подписал изображение Родин.

Режиссер добавил, что сами поклонники часто просят его опубликовать архивные фотографии. При этом фанаты по-разному отреагировали на публикацию. Кто-то отметил, что певцы очень гармонично смотрятся вместе. Другие написали, что на сегодняшний день такие фотографии могут скорее вызвать негатив, чем ностальгию.

«Вы у Аллы спросили? Может, ей неприятно это смотреть…» — уточнили они. «Была любовь, но не сберегли, растратили», — посетовали поклонники.

Ранее Пугачева раскрыла причину развода с королем отечественной поп-сцены Филиппом Киркоровым. Певица призналась, что их брак распался из-за измены. Пугачева и Киркоров развелись 15 лет назад, при этом бывшие супруги все еще общаются и следят за музыкальными успехами друг друга. Однако у примадонны, как оказалось, творчество четвертого мужа не вызывает восторга. По словам певицы, Киркоров делает то, в чем силен, и делает это для тех, кто ценит такое творчество.

При этом Киркоров, напротив, высоко оценивает творческие успехи бывшей супруги. На шоу примадонны он занял место в первом ряду, а сам концерт назвал самым значимым событием в культурной и музыкальной жизни.