Губерниев: «Родченков — врун и обманщик»

Подпись экс-директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова под показаниями по «допинговым делам» российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной была подделкой. К таким выводам пришли эксперты германского издания Der Spiegel.

Что все это значит и каковы шансы наших спортсменок в Спортивном арбитражном суде? Федеральное агентство новостей обсудило расследование германских коллег с известным спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым.

Ранее адвокат российских биатлонисток Алексей Панич заявлял, что Родченков не смог объяснить семь поддельных подписей по делу Зайцевой, Романовой и Вилухиной. Всего в ходе разбирательства в Спортивном арбитражном суде МОК первоначально представил девять письменных показаний от экс-главы московской лаборатории. Защита спортсменок настаивает на том, что подписи Родченкова были поддельными.

Как сообщил Der Spiegel со ссылкой на экспертное мнение, один и тот же файл с изображением подписи Родченкова могли использовать в двух разных документах с письменными показаниями. Остальные семь документов были подписаны от руки и, возможно, не Родченковым.

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал статью немецкого издания.

«Родченков — врун и обманщик. Коллеги провели большую работу, насколько я видел. <…> Запад слушает человека, который является обманщиком и вруном. Я надеюсь, что глубже копнут в плане расследования», — сказал Губерниев в комментарии ФАН.

Журналист также обратил внимание на информацию по допинг-пробе биатлонистки Ольги Зайцевой. Der Spiegel сообщил, что в анализах спортсменки, которые были датированы 2014 годом и предоставлены в МОК, обнаружена ДНК мужа Зайцевой. Издание отмечает, что изученные журналистами материалы подтверждают слова российской спортсменки о ее невиновности.

Российские биатлонистки Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина были пожизненно дисквалифицированы Международным олимпийским комитетом за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Спортсменки подали апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако решение по делу еще не известно.