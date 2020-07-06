Адвокат Добровинский назвал ключевое доказательство того, что Ефремов сам был за рулем

Адвокат Александр Добровинский заявил, что актер театра и кино Михаил Ефремов однозначно был за рулем автомобиля, который вечером 8 июня выскочил на встречную полосу, в результате чего погиб водитель Сергей Захаров.

Кандидат юридических наук, представляющий интересы потерпевшей стороны, прокомментировал Федеральному агентству новостей некоторые заявления защитника Ефремова Эльмана Пашаева.

Например, тот утверждает, что расследование уголовного дела еще не завершено, и оно продолжается.

«Завтра идем знакомиться с делом, — подтвердил Добровинский.— Есть такая 216-я статья Уголовно-процессуального кодекса (ознакомление потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей с материалами уголовного дела. — Прим. ФАН), которая говорит о том, что представители потерпевшей стороны имеют право ознакомиться с делом, когда оно заканчивается».

Юрист подчеркнул, что расследование закончилось, чтобы там ни говорила оппонирующая сторона, и он думает, что на этой неделе действительно все закончится, имея в виду, видимо, ознакомление с делом.

Пашаев также говорил о том, что именно его клиент был в момент смертельного столкновения за рулем. Да и вообще, в салоне могли тогда находиться хоть десять человек, включая и самого актера.

«Слушайте, я видел экспертизу, которая говорит, что «эйрбэг» (подушка безопасности. — Прим. ФАН), которая выскочила из-под руля водителя, и в которую стукнулся, тюкнулся Ефремов, — обратил внимание Добровинский. — На ней остались эпителии и жировые отделения обвиняемого, то есть Михаила Олеговича Ефремова».

Все это, бесспорно, свидетельствует о том, что именно актер был тогда был за рулем автомобиля, отметил собеседник ФАН.

«Кроме того, есть видеозаписи со всех камер, которые свидетельствуют, что он был в машине один, — заключил представитель пострадавшей стороны. — И был за рулем. Это все от лукавого (слова Пашаева. — Прим. ФАН)».

Напомним, поздно вечером 8 июня в Москве на Смоленской площади произошло дорожно-транспортное происшествие с участием актера. Находясь за рулем в нетрезвом состоянии, он пересек две сплошные линии и выехал на встречную полосу, где врезался в другую машину. Сам Ефремов не пострадал, однако водитель фургона, в который врезался Ефремов, Сергей Захаров получил тяжелые травмы. Позже он скончался в больнице.

После смерти мужчины уголовное дело в отношении актера переквалифицировали на часть 4 (пункт «а») статьи 264 Уголовного кодекса РФ («Нарушение Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Статья предусматривает наказание до 12-ти лет лишения свободы.

Позже было заведено еще одно уголовное дело — о незаконном обороте наркотиков.

В пятницу юрист Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный отказался признавать свою вину в совершении смертельного дорожно-транспортного происшествия.