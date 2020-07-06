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Директор Долиной ответил россиянам, возмутившимся «правом» певицы нарушать ПДД

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Директор Долиной ответил россиянам, возмутившимся «правом» певицы нарушать ПДД

Москва, 6 июля. Директор и экс-супруг певицы Ларисы Долиной Илья Спицын ответил россиянам, возмутившимся «правом» артистки нарушать ПДД. По словам Спицына, интервью Долиной, которое бурно обсуждают в Сети, уже потеряло актуальность.

Ранее один из блогеров опубликовал в своем Telegram-канале выдержку из программы «Сто вопросов к взрослому» 2010 года. Там Долина призналась, что ее водитель может нарушить правила дорожного движения в случае «острой необходимости», например, когда певица опаздывает в аэропорт или на новогодний корпоратив, передает «Царьград».

Директор Долиной ответил россиянам, возмутившимся «правом» певицы нарушать ПДД

Кроме того, артистка заявила, что инспекторы «не имеют права» останавливать ее автомобиль. Также Долина сообщила, что в ГИБДД все знают номер ее машины, поэтому не штрафуют певицу и ее водителя даже в случае нарушения. Россияне, посмотревшие интервью, ожидаемо обрушились с критикой на артистку.

«Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт», — приводит один из комментариев телеканал «360».

«Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите», — возмутился нападками на Долину Илья Спицын.

Ранее подписчики Долиной осудили певицу за прогулку во время режима самоизоляции. Артистка без макияжа вышла подышать свежим воздухом в компании родных и близких.

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Источник: РЕН ТВ
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