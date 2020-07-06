Директор Долиной ответил россиянам, возмутившимся «правом» певицы нарушать ПДД

Москва, 6 июля. Директор и экс-супруг певицы Ларисы Долиной Илья Спицын ответил россиянам, возмутившимся «правом» артистки нарушать ПДД. По словам Спицына, интервью Долиной, которое бурно обсуждают в Сети, уже потеряло актуальность.

Ранее один из блогеров опубликовал в своем Telegram-канале выдержку из программы «Сто вопросов к взрослому» 2010 года. Там Долина призналась, что ее водитель может нарушить правила дорожного движения в случае «острой необходимости», например, когда певица опаздывает в аэропорт или на новогодний корпоратив, передает «Царьград».

Кроме того, артистка заявила, что инспекторы «не имеют права» останавливать ее автомобиль. Также Долина сообщила, что в ГИБДД все знают номер ее машины, поэтому не штрафуют певицу и ее водителя даже в случае нарушения. Россияне, посмотревшие интервью, ожидаемо обрушились с критикой на артистку.

«Если вас переедет Лариса Долина, знайте, это она по уважительной причине спешила на концерт», — приводит один из комментариев телеканал «360».

«Это в каком году было? И посмотрите в календарь, какой сейчас год. Если у вас какие-то бабушки это обсуждают, то вы с ними тогда это и обсудите», — возмутился нападками на Долину Илья Спицын.

Ранее подписчики Долиной осудили певицу за прогулку во время режима самоизоляции. Артистка без макияжа вышла подышать свежим воздухом в компании родных и близких.