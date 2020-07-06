Москва, 6 июля. Российская певица Катя Семенова съехалась со своим 34-летним сыном. Он переехал в квартиру матери в начале этого года.

Семенова после расставания со своим супругом Михаилом Церишенко проживала в московской квартире одна. Однако теперь певица делит небольшое пространство своей квартиры с сыном. Женщина не захотела подробно комментировать обстоятельства и причины его переезда к ней, однако заявила, что это решение им обоим показалось правильным.

«Где-то с Нового года мы живем вместе. Не хочу вдаваться в подробности: так получилось», — говорит Семенова.

Стоит отметить, что женщина живет в достаточно скромной квартире в спальном районе столицы. Семенова рассказала, что у нее была возможность купить более просторные апартаменты, но она решила этого не делать. По ее словам, они с сыном не испытывают неудобств, несмотря на то, что в квартире лишь одна комната. Кроме того, в семье живут две собаки, передает Пятый канал.

Певица заявила, что не хочет переезжать из «однушки», потому что выросла в этой квартире и считает ее своим настоящим домом. Семенова также рассказала, что в настоящее время практически не выходит из дома и придерживается мер безопасности из-за пандемии. Свободное время она посвящает творчеству. Она отметила, что на ближайшее время у нее не запланировано никаких выступлений.