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В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки

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В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 6 июля. В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 687 862. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 85 регионах России, при этом 28,8% носителей, зарегистрированных за последние сутки, не имели клинических проявлений заболевания. Больше всего новых случаев (685) зафиксировали в Москве. Также в первую тройку вошли Московская область (292) и Ханты-Мансийский АО (289). Кроме того, в первой десятке оказались Санкт-Петербург (280), Свердловская (270), Иркутская (239) и Нижегородская (212) области, Ямало-Ненецкий АО (197), а также Воронежская (146) и Мурманская (135) области.

Как сообщили в оперативном штабе, 3579 человек с коронавирусом за минувшие сутки полностью выздоровели. Общее число вылечившихся пациентов достигло 454 329. Также за сутки зарегистрировали 135 летальных исходов, общее число смертельных случаев составляет 10 296.

В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки

Ранее ученый из Оксфорда Том Джефферсон предположил, что коронавирус появился не в Китае в конце 2019 года, а гораздо раньше. Эксперт отметил, что вирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру задолго до начала пандемии, передает Forpost. По мнению ученого, коронавирус активизировался из-за сочетания природных факторов.

В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки

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Источник: Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом
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