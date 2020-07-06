В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 6 июля. В России выявили 6611 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число зарегистрированных случаев достигло 687 862. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Новые случаи коронавируса были выявлены в 85 регионах России, при этом 28,8% носителей, зарегистрированных за последние сутки, не имели клинических проявлений заболевания. Больше всего новых случаев (685) зафиксировали в Москве. Также в первую тройку вошли Московская область (292) и Ханты-Мансийский АО (289). Кроме того, в первой десятке оказались Санкт-Петербург (280), Свердловская (270), Иркутская (239) и Нижегородская (212) области, Ямало-Ненецкий АО (197), а также Воронежская (146) и Мурманская (135) области.

Как сообщили в оперативном штабе, 3579 человек с коронавирусом за минувшие сутки полностью выздоровели. Общее число вылечившихся пациентов достигло 454 329. Также за сутки зарегистрировали 135 летальных исходов, общее число смертельных случаев составляет 10 296.

Ранее ученый из Оксфорда Том Джефферсон предположил, что коронавирус появился не в Китае в конце 2019 года, а гораздо раньше. Эксперт отметил, что вирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру задолго до начала пандемии, передает Forpost. По мнению ученого, коронавирус активизировался из-за сочетания природных факторов.