Эксперт Лучкина объяснила, как выбрать качественную и вкусную колбасу

Москва, 6 июля. Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина рассказала, на что обратить внимание при покупке колбасы. По ее словам, хорошая колбаса — дороже мяса.

Как уточнила специалист, понятие «качества» является относительным — для кого-то качественной будет и соевая сосиска. Эксперт добавила, что для сравнения можно оценить параметр безопасности.

Как передает радио Sputnik, по словам специалиста, вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безопасная. Она добавила, что сырье животного происхождения проверяет Россельхознадзор. Как объяснила специалист, оболочка должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, без пятен, вздутий и деформаций.

«Цвет на срезе должен быть равномерным, приятным. Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса. И хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса!» — уточнила Екатерина Лучкина.

Ранее Роскачество дало рекомендации по выбору качественной колбасы. Как уточнили специалисты, при выборе продукта первым делом следует сверить реальные условия хранения с допустимыми. Температура в холодильнике должна быть от 0 до 6 градусов Цельсия включительно.

Эксперты добавили, что продукт, упакованный без вакуума, имеет меньший срок годности. Директор департамента исследований Роскачества Людмила Викулова рассказала, что вареная колбаса должна быть упругой и без полостей. Цвет качественной колбасы от розового до светло-розового. Консистенция — без комочков, явных цветовых пятен.