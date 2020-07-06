«Северный поток — 2» может всерьез поссорить США и Германию

Москва, 6 июля. Вопрос дальнейшей судьбы российского проекта газопровода «Северный поток — 2» становится одним из самых ключевых в политике не только Германии, но и всей Европы.

Сейчас ФРГ стоит перед непростым выбором. С одной стороны, в стране понимают, что США ввели санкции против газопровода незаконно, так как к стране он не имеет никакого отношения. Однако, с другой стороны, если Германия поддержит в этом вопросе Россию, то это могут воспринять как «обслуживание интересов Кремля».

Соединенные Штаты и некоторые страны Евросоюза заявили, что выступают против строительства газопровода «Северный поток — 2», за который вступилась действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель и социал-демократ Герхард Шредер. Получается, что СП-2 может всерьез поссорить США и Германию. А Вашингтон попытается надавить на ФРГ.

«Ничто не остановит Северный поток — 2», — недавно заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.

4 июня в сенате конгресса США подняли вопрос о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2». В начале июля Меркель заявила, что Германия считает нужным реализовать «Северный поток — 2». Она указала на то, что экстерриториальные санкции, которыми угрожают Соединенные Штаты, «не соответствуют пониманию вопросов права», которое есть в Берлине. Канцлер напомнила, что «Северный поток — 2» является экономическим проектом, у которого есть политические аспекты.

Директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов ранее оценил реакцию бундестага на санкции США против «Северного потока — 2». По его словам, в ФРГ призвали «перестать лепетать» в ответ на американские санкции в отношении российского газопровода.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода через Балтийское море и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии и других стран. Длина магистрали составляет 1224 км, а мощность составит 55 млрд кубометров в год.