Малоимущих россиян могут освободить от платы за детсад

Москва, 6 июля. Малоимущие российские семьи могут освободить от платы за детский сад. Соответствующее предложение направила в правительство и Госдуму РФ председатель Национального родительского комитета и член Общественной палаты России Ирина Волынец.

«Прошу освободить от платы за ясли и детский сад семьи, в которых ежемесячный доход на члена семьи составляет до двух прожиточных минимумов», — приводит выдержку из документа RT.

Волынец предложила сделать данную меру поддержки постоянной с момента ввода режима самоизоляции, передает Deita.ru. По мнению автора инициативы, освобождение от платы за детский сад станет существенной помощью для российских семей с низкими доходами.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил выплачивать ежемесячное пособие семьям, отказавшимся от места в детском саду, напоминает URA.RU. Парламентарий считает, что эта мера поможет сократить очереди на места в детсадах. Родителям, принявшим решение не отдавать ребенка в дошкольное учреждение, Власов предложил выплачивать пособие в размере одного МРОТ, принятого в регионе. Также парламентарий отметил, что родители, отказавшиеся от детсада, должны иметь возможность изменить свое решение и снова встать в очередь на место в дошкольном учреждении.