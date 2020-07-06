Гречневая диета: 5 вопросов о похудении на гречке

Помогает ли она худеть? Как ее придерживаться? Каких результатов ждать? Есть ли риски и «подводные камни»? И что думают о диете на гречке диетологи?

Гречка — одна из самых полезных круп. Диетологи не случайно рекомендуют включать ее в рацион. Она богата минералами:

магнием;

фосфором;

калием;

йодом.

Содержит витамины группы В, растительный белок, аминокислоты. Сложные углеводы в ее составе надолго сохраняют чувство сытости, предупреждают скачки сахара в крови. А клетчатка помогает мягко очищать кишечник, стимулируя его работу.

Полезность крупы сделала ее непременным атрибутом здорового рациона. Но вот диета на гречке — вопрос куда более сложный. В чем ее особенности? И стоит ли ее соблюдать?

Как похудеть на гречке — рацион

Существует два варианта диеты:

жесткий продолжительностью 7 дней; щадящий продолжительностью 14 дней.

В первом случае допускается употребление только гречневой крупы. 300 граммов сухой гречки запаривают горячей водой из расчета 1 часть крупы на 2,5 части воды. Кашу делят на 4 равных приема и едят в течение дня. Запрещено добавлять в нее соль, сахар, специи. Запивать можно водой или нежирным йогуртом.

Если соблюдать такой рацион сложно, можно прибегнуть к щадящему варианту. В этом случае в течение дня можно съесть:

горсть сухофруктов;

один несладкий фрукт (яблоко, персик);

один некрахмалистый овощ (помидор, огурец, болгарский перец).

Также можно пить кофе, чай без добавления сахара. А кашу запивать йогуртом или кефиром. Обязательно пить много воды в течение дня и принимать поливитамины.

Результаты диеты на гречке

Крупа низкокалорийна. 100 граммов содержат не более 90 калорий. Суточная потребность взрослой женщины — 1200 калорий, а рацион предусматривает не более 300. Поэтому похудение при таком рационе неизбежно.

В первые дни изменится работа кишечника. ЖКТ будет активно избавляться от «балласта», за счет чего уйдет до 2 кг веса. Активизируется потеря организмом жидкости, что избавит еще от пары-тройки лишних килограммов. Таким образом, за неделю организм потеряет 5-6 кг веса.

Жировая ткань не может разрушаться быстро. При ограничении рациона за сутки организм теряет не более 90 граммов жира. За неделю потеря жировой ткани составит максимум 630 граммов.

Плюсы и минусы гречневой диеты

Быстрое похудение и доступность продукта — вот главные преимущества диеты. Однако минусов значительно больше.

Скудность рациона. Употребление одной лишь гречневой крупы ограничивает поступление питательных веществ в организм. Это приводит к дефициту нутриентов и его опасным последствиям. Недостаток белка провоцирует потерю мышечной массы (похудение протекает и за счет нее тоже). Ограниченность витаминного и минерального составов нарушает производство клеток, ухудшает состояние кожи, волос, ногтей. Сложность соблюдения. Любая монодиета быстро надоедает. Есть одну лишь гречку целую неделю, а то и две сложно даже при огромном желании похудеть. Замедление метаболизма. При недостатке пищи тело включает режим «самосохранения». Скорость обменных процессов снижается. Организм «экономит» полученные калории и расходует их значительно медленней, чем раньше. Набор веса после выхода из диеты. При возвращении к привычному рациону набор веса неизбежен. Он будет происходить за счет накопления жидкости организмом и кишечных масс. При замедлении обменных процессов скорость накопления жировой ткани увеличится.

Ограниченность питания приводит к ухудшению самочувствия, вялости, апатии. Возникают нарушения сна, нервозность, раздражительность.

Отзывы диетологов

По мнению диетолога Натальи Нефедовой, похудение на гречке быстрое, но неправильное. Организм не получает целого спектра микро-, макроэлементов, жиров. Вес будет снижаться «скачкообразно», но поддерживать его на достигнутом уровне практически невозможно.

С ней согласна диетолог Маргарита Королева, которая называет любую монодиету сомнительным мероприятием. «Три дня на гречке вреда не принесут, — комментирует эксперт. — И даже будут хорошим способом очистить организм. Но за неделю-две такое питание может снизить метаболизм и мышечную массу».

По словам диетолога и тренера по питанию Дилары Ахметовой, последствиями монодиеты могут стать обвисание кожи, появление растяжек, проблемы с волосами, дефицит железа и связанная с ним анемия.

В качестве альтернативы монодиете Наталья Нефедова рекомендует низкокалорийное, сбалансированное питание. Такой рацион позволит постепенно избавляться от жировой ткани, не теряя мышечную. И не нанесет вреда здоровью.