Названы самые сексуальные российские звезды в бикини

Москва, 6 июля. Бикини стало одним из необходимых атрибутов звезд, которые любят делиться фотографиями в Instagram. «Днем рождения» бикини считается 5 июля 1946 года, когда первая модель во Франции продемонстрировала этот вид купальника. Представляем топ-7 самых «горячих» фотографий российских знаменитостей в бикини.

Одной из самых обворожительных в бикини является Анастасия Решетова — жена певца Тимати. Она смело надела этот вид купальника, родив ребенка меньше года назад. Фотографию «лайкнули» 358 тысяч человек.

Эффективно поддерживает форму жена Джигана — Оксана Самойлова, успевшая уже родить четверых детей. Она также любит носить бикини. По ее словам, после родов ей потребовалось всего четыре месяца, чтобы добиться нужного веса. Фанаты оценили — более 1 млн «лайков».

Певица Наталья Ионова, она же Глюкоза, не фигурировала в рейтинге самых сексуальных звезд. Однако ее январская фотография с отдыха собрала массу «лайков».

Фотография в бикини актрисы Натальи Рудовой вызвала восторг у фанатов.

Певица Светлана Лобода, по мнению фанатов, тоже шикарно смотрится в бикини. Даже несмотря на то, что недавно родила, девушка быстро пришла в форму, о чем говорят 137 тысяч «лайков».

В леопардовом купальнике в ноябре 2019 года певица Нюша очаровала поклонников.

Группа «ВИА Гра» всегда славилась своими сексуальными исполнительницами. Анна Седокова, выступавшая ранее в этом коллективе, в белом бикини вызвала восторг у фанатов.

Напомним, что недавно телеведущая Ольга Бузова решила порадовать поклонников «пикантным» кадром. Она продемонстрировала в купальнике свои ягодицы на фоне высоток.