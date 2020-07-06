В Сети появилось фото Прилучного с Карпович и детьми на отдыхе

Москва, 6 июля. Пользователи Сети заподозрили актера Павла Прилучного в романе со звездой российского сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Недавно пара была замечена на совместном отдыхе на побережье Черного моря.
Пару недель назад в Сети уже появлялись совестные снимки Прилучного и Карпович, которые прогуливались по центру Москвы. Пару узнали, несмотря на то, что лицо актера было закрыто медицинской маской. С тех пор в СМИ регулярно стали появляться новости об их романе, однако сама пара никаких официальных заявлений не делала.
Ну, рассказывайте ... Как там лето проводите своё? Чем занимаетесь? ????️❤️ @bugevuge @timofeipriluchnyi #семьяприлучных#прилучныебудни #агатаипаша#паша#агата#Прилучные #павелприлучный#агатамуцениеце #лучшие#новыйвлог#вклетке#мажор2 #мажор1#квест#stories#семья#зш #закрытаяшкола#влог#мажор3 #мияпална#жёлтыйглазтигра #тимпалыч#family#прилучата
Теперь поклонники обсуждают еще один снимок, который появился совсем недавно. Прилучный вместе с детьми отправился на море, а компанию ему составила 34-летняя Карпович. Скорее всего Прилучный не хотел афишировать данный факт и не публиковал никаких фото с отдыха. Однако одному из пользователей удалось запечатлеть их вместе. Стоит отметить, что Карпович обсуждать роман напрочь отказалась.
«Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни», — подчеркнула актриса.
Напомним, что Прилучный развелся со своей супругой Агатой Муцениеце летом этого года. Бракоразводному процессу предшествовали неоднократные заявление Муцениеце о том, что Павел жестоко с ней поступает. Что касается возможного нового романа с Карпович, то сам актер называет это новым этапом в жизни.
«Новый этап подразумевает за собой то, что я хочу максимально избегать фотографирования в общественных местах с незнакомыми мне людьми», — заявил актер.