В Сети появилось фото Прилучного с Карпович и детьми на отдыхе

Москва, 6 июля. Пользователи Сети заподозрили актера Павла Прилучного в романе со звездой российского сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Недавно пара была замечена на совместном отдыхе на побережье Черного моря.

Пару недель назад в Сети уже появлялись совестные снимки Прилучного и Карпович, которые прогуливались по центру Москвы. Пару узнали, несмотря на то, что лицо актера было закрыто медицинской маской. С тех пор в СМИ регулярно стали появляться новости об их романе, однако сама пара никаких официальных заявлений не делала.

Теперь поклонники обсуждают еще один снимок, который появился совсем недавно. Прилучный вместе с детьми отправился на море, а компанию ему составила 34-летняя Карпович. Скорее всего Прилучный не хотел афишировать данный факт и не публиковал никаких фото с отдыха. Однако одному из пользователей удалось запечатлеть их вместе. Стоит отметить, что Карпович обсуждать роман напрочь отказалась.

«Я принципиально не рассказываю о том, что происходит в моей личной жизни», — подчеркнула актриса.

Напомним, что Прилучный развелся со своей супругой Агатой Муцениеце летом этого года. Бракоразводному процессу предшествовали неоднократные заявление Муцениеце о том, что Павел жестоко с ней поступает. Что касается возможного нового романа с Карпович, то сам актер называет это новым этапом в жизни.