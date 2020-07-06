Скончался Эннио Морриконе

Рим, 6 июля. Легендарный итальянский композитор Эннио Морриконе скончался на 92-м году жизни. Трагическую новость сообщила газета Corriere della Sera.

Морриконе создал саундтреки более чем к 400 кинолентам. Композитор 5 раз получал награду «Оскар» как кинокомпозитор. В 1987 году ему вручили «Грэмми» и «Золотой глобус» за саундтрек к фильму «Неприкасаемые».

8 июня этого года Морриконе стал лауреатом премии испанской принцессы Астурийской за вклад в историю киномузыки.