Правительство выделило 3,6 млрд рублей на выплаты соцработникам

Москва, 6 июля. Правительство выделило 3,6 млрд рублей на дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными COVID-19 и людьми из группы риска. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Как уточнили в пресс-службе кабмина, специальные пособия для соцработников планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля. Но после того, как срок выплат продлили до 16 сентября, было принято решение выделить дополнительные средства из резервного фонда правительства.

По последним данным оперативного штаба, число случаев COVID-19 в России составляет 681 251, 450 750 из них выздоровели,10 161 человек скончался.