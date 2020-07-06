Сатановский перечислил страны, с которых Запад начнет войну против России

Москва, 6 июля. Западные страны готовят плацдармы для войн против России, считает политолог Евгений Сатановский.

Он перечислил страны, с которых могут начаться конфликты. По словам эксперта, новая большая война РФ со странами Запада может начаться в ближайшие десятилетия. Политолог уверен, что этот конфликт застанут его дети и внуки. Он вспомнил о «Трех товарищах» Ремарка и процитировал один из фрагментов книги, назвав ее пророческой.

«Интересно, на какую войну попадет этот ребенок? <…> Пророческая была книга, между прочим, написанная между двумя мировыми войнами», — подчеркнул Евгений Сатановский в эфире «Вести FM».

По его словам, в настоящее время у России есть активная линия фронта с неонацистами и «наследниками дела фюрера». В данном случае политолог имеет в виду Донбасс. Сатановский возмутился нападками «либералов» на память о Великой Отечественной войне, так как сейчас не только на Украине, но и в ряде бывших советских республик Восточной Европы наблюдается подъем нацизма.

«За слово «победобесие», честно говоря, надо давать в морду», — указал Сатановский.

Сатановский назвал плацдармом новой большой войны возрождение нацизма в Прибалтике, на Украине и в «Молдавии, где теперь Румыния».

«На самом деле это подготовка к завтрашним войнам. Их не удастся избежать. Мы это видим», — резюмировал политолог.

Евгений Сатановский ранее рассказал, чем для США закончится война с Россией и Китаем. Эксперт допускает начало гражданской войны в США. Он не исключает, что военные действия может инициировать американский президент Дональд Трамп для прекращения в стране массовых беспорядков и выхода из кризиса. По словам политолога, войны с КНР и Россией ничем хорошим для Вашингтона не закончатся. У Штатов достаточно врагов, которые могут ударить Белый дом «в спину», объяснил он.