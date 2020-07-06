Джабаров объяснил, почему украинская армия не способна вести войну против России

Украинские солдаты и офицеры не хотят воевать с Россией и не чувствуют патологической ненависти к стране. Об этом Федеральному агентству новостей заявил сенатор Владимир Джабаров.

Такова была его реакция на слова командующего боевым флотом, контр-адмирала Алексея Неижпапы о подготовке военно-морских сил Украины (ВМС) к полномасштабным боевым действиям с Россией. Как отметил военный, Киев намерен вернуть Крым, а потому готовится к войне с РФ. В вооруженном конфликте не обойдется без большого количества жертв среди военнослужащих и мирного населения, считает Неижпапа.

Он предположил, что российская армия атакует Херсонскую область с целью пуска днепровской воды в Крым. По словам главкома ВМС, попытка восстановить Северо-Крымский канал на полуострове станет сигналом к началу конфронтации.

«Наши подразделения готовятся к таким действиям. Все планы раскрыть не могу, но вот вам маленький факт: дальность ракетного комплекса «Нептун» позволяет применять его с материковой Украины на подходах к Севастополю. Вот там и посмотрим», — заверил военный.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, оценивая мысли украинского главкома ВМС, заявил: «Вроде военный человек, а мыслит как сумасшедший».

«Ну, видимо, эти катера, которые пытались силой прорваться через Керченский пролив, — это была разведка боем для Украины, а чем она закончилась, все знают. Только по нашей доброй воле Киев получил корабли обратно вместе с нарушителями границ», — рассказал Джабаров в интервью ФАН.

Слова военного о возможном конфликте двух государств из-за Крыма и получения воды из Северо-Крымского канала на полуостров, по мнению сенатора, можно считать «бредом».

«Для того, чтобы освобождать Крым, там должен быть захвачен народ. Но это не так, так как крымчане живут в своей стране. Последний референдум по поправкам в конституцию показал, что население Крыма очень радо нахождению полуострова в составе Российской Федерации, а поэтому полностью поддержало предложение нашего президента по внесению изменений в конституцию, — говорит член Совфеда. — Что касается воды, то мы не будем пытаться возвратить ее в Северо-Крымский канал. Если Украина считает, что ей выгодно ничего не получать от этой воды, не пропуская ее в Крым из вредности, то пожалуйста. Пускай, в конце концов, она выливается в Черное море», — сказал собеседник ФАН.

Как заметил политик, подготовка Украины к войне с Россией — это «популистский лозунг, и за него никто не ответит». По его словам, пройдет время, и «через месяц его забудут». Джабаров также считает, что армия Украины абсолютно не способна вести боевые действия против России.

«Украинские солдаты и офицеры не хотят воевать. Их насильно заставляли участвовать даже в АТО, поэтому они прятались и дезертировали. Воевать против собственного народа никто не захочет, — объясняет собеседник ФАН. — Кроме того, на Украине прекрасно понимают, что Россия никогда не была и не будет ее врагом. Наша страна ничего не захватывала. Украинцы в своей душе не чувствуют такой патологической ненависти к России, как это происходит с этим воякой, который угрожает нам «Нептунами».

Член Совфеда уверен, что на Украине хотят показать Западу о существовании опасности в лице России, и потому Киев хочет поддержки. Однако киевские власти просто забывают, что «НАТО ни за кого воевать не будет», пояснил Джабаров.

«Пускай лучше занимаются народно-хозяйственным строительством, а не планируют военные операции против России. Такие действия могут закончиться плачевно для Украины. Я надеюсь, что здравый смысл возобладает и два народа не столкнутся в конфликте», — резюмировал он.

Ранее о возможном вторжении России на юг Украины заявил депутат Рады Ахтем Чийгоз. Мнение о том, что РФ в сентябре этого года может оккупировать Херсонскую область, высказал также американский генерал Бен Ходжес. Так же считает и экс-представитель президента Украины в Республике Крым Борис Бабин, добавляя, что для этого РФ якобы может использовать принятие поправок в Конституцию и учения «Кавказ 2020».

В свою очередь, журналист и политолог Армен Гаспарян объяснял, почему на Украине продолжают поднимать тему возможного «вторжения России».