Минфин расширит льготную ипотеку для многодетных семей

Москва, 6 июля. Министерство финансов РФ планирует расширить льготную ипотеку для многодетных семей. Законопроект уже находится в разработке.

Министерство готовит поправки в проект закона «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам)». Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные, полученные в пресс-службе Минфина России.

«Минфином России совместно с Минстроем и АО «Дом.РФ» в настоящее время осуществляется подготовка изменений в Федеральный закон 157-ФЗ в части расширения и уточнения целей предоставления заемных средств. Кроме того, прорабатывается вопрос, связанный с уточнением перечня кредиторов, которые могут участвовать в реализации мер господдержки», — говорится в сообщении ведомства.

Предполагается, что появятся новые цели займов, под которые можно получить субсидию, пишет издание. В частности, речь может идти о строительстве индивидуального жилья, покупке недостроенных квартир, которым требуется ремонт. Соответствующую инициативу поддерживают и в Госдуме, так как ипотека должна стать еще более доступной для граждан страны.

Зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов заявил, что поддерживает готовящийся законопроект.

«Меня всегда удивляла эта ситуация: при том, что у нас развивается ипотечное кредитование, это касается только многоквартирных домов. А вот индивидуальное строительство развивается крайне слабо. Видимо, потому что банки боятся давать деньги, не понимая, что у них будет залогом», — объяснил он.

Первый заместитель председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ, член фракции «Единая Россия» Сергей Пахомов назвал инициативу Минфина логичным развитием диалога с правительством. По его словам, в данном случае «речь идет об обсуждении расширения возможностей получения ипотеки не только на готовое жилье, но и на частный сектор». Пахомов указал, что именно об этом велась речь в одном из поручений президента России Владимира Путина.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев ранее в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил, что программу ипотеки расширили, так как предыдущий вариант предусматривал предоставление льготного займа под 6,5% годовых для жилья не дороже 3 миллионов рублей.