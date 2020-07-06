Немецкие журналисты спрогнозировали банкротство Украины

Берлин, 6 июля. Украине снова грозит банкротство из-за отставки главы Нацбанка (НБУ) Якова Смолия. Таким прогнозом поделились журналисты немецкого делового издания Handelsblatt.

«Теперь Украине как государству вновь грозит банкротство. Дело в том, что Киев должен в срочном порядке обеспечить погашение задолженности перед иностранными кредиторами на несколько миллиардов», — отметили авторы статьи.

Журналисты напомнили, что в 2020 году Киеву нужно рефинансировать старые кредиты на сумму 17 миллиардов долларов, срок погашения которых уже подходит к концу, передает «АиФ». Кроме того, на 8 июля было запланировано размещение еврооблигаций на Лондонской бирже, однако их выпуск пришлось приостановить из-за неожиданной отставки Смолия. Авторы статьи утверждают, что с 2014 года Украина смогла выжить в финансовом плане только благодаря помощи Международного валютного фонда (МВФ), которая «исчислялась в миллиардах», пишет «Взгляд».

Немецкие журналисты назвали отставку главы НБУ ударом в лицо президента Украины Владимира Зеленского, а также вотумом недоверия в отношении реформ, проводимых украинским лидером.

Об отставке Якова Смолия стало известно 1 июля. Свое решение экс-глава НБУ объяснил «систематическим политическим давлением», напоминает «Вечерняя Москва». Смолий возглавлял Нацбанк Украины с марта 2018 года.